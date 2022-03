Internationales Violinfestival junger Meister

Der Internationale Konzertverein Bodensee e.V. und birdmusic veranstalten vom 13. bis 24. April veranstalten das 24. Internationale Festival junger Meister, das zum 10. Mal hochbegabte, junge Violinvirtuosen in den Fokus stellt.

Im Rahmen dieses Festivals feierte im Jahr 2020 ein neues Kammermusikprojekt Premiere. Unter dem Motto „Young Spirit – Skilled Hands“ vereint es langjährige Kammermusikerfahrung auf höchstem Niveau mit Esprit und frischer Musizierlust junger Meister, wie es in einer Pressemitteilung heißt . Volodia Mykytka, Viola, aus Lemberg, Alexey Stadler, Violoncello, aus St. Petersburg und der US-Amerikaner mit türkischen Wurzeln Özgür Aydin, Klavier, sind auf den großen Podien der Welt zuhause und leben ihre Begeisterung für Kammermusik seit vielen Jahren mit namhaften KollegInnen wie Janine Jansen, Midori, Nurit Stark, Mischa Maisky, Clemens Hagen, Igor Levit, Rudolf Buchbinder oder dem Karol Szymanowski Quartet aus. Auch sind sie als Pädagogen tätig und geben ihr Wissen in Meisterkursen oder an Hochschulen an junge Musiker weiter. Sie werden mit den für dieses Projekt ausgewählten jungen, bereits mehrfach preisgekrönten Geigerinnen Cosima Soulez Larivière aus Holland/Frankreich sowie Yoshie Okura und Natsuki Gunji aus Japan die Klavierquintette A-Dur op. 81 von Antonín Dvořák und g-Moll op. 57 von Dmitri Schostakowitsch intensiv proben und gemeinsam aufführen.