Internationale Sternfahrt der Kanuten

Fünf Lindauer Paddler nahmen den 25 km langen Seeweg auf sich um beim Kanuclub Fischbach auf weitere 35 Paddler aus acht Vereinen des Bodensee-Kanuring zu treffen. Die Sternfahrt des Bodensee-Kanu-Ring zeichnet sich dadurch aus, dass nahezu alle von ihren Heimatvereinen aus zum Treff in Friedrichshafen paddeln. Dort war die Freude groß wieder viele PaddelfreundeInnen nach den coronabedingten Pause begrüßen zu dürfen. Nach einer langen Nacht brachen die Lindauer bei leichtem Wellengang auf, den nun etwas länger erscheinenden Weg zurück zum Heimatverein am Kleinen See anzutreten. Foto: Andreas Mattes