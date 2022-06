Internationale Bodenseemeisterschaft: Lindauer Nachwuchs mit starker Ausbeute

Nach fast dreijähriger Pause hat am vergangenen Samstag die Internationale Bodenseemeisterschaft (IABS) stattgefunden. Unter ganz regulären Bedingungen verglichen sich im Freibad der Therme Konstanz die Nachwuchsschwimmer des TSV Lindau mit den jeweils Gleichaltrigen rund um den Bodensee. Fast 220 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 15 Vereinen des badischen, bayerischen, württembergischen und österreichischen Verbandes meldeten dazu fast 110 Starts. Das Wetter zeigte sich laut TSV-Mitteilung von der besten Seite. Nach Sturm und Regen bis in den späten Freitagabend herrschten am Samstag beste Bedingungen.

Für die 18 Lindauer Aktiven lief es sehr erfolgreich. Sie gewannen bei 63 Starts insgesamt 22 Medaillen. „Bei all ihren Starts erzielten sie ausnahmslos Bestleistungen und arrangierten sich mit der ungewohnten 50-Meter-Bahn recht gut“, heißt es in der Lindauer Mitteilung. Damit zahlten sich die Übungsstunden aus: Denn etliche Gruppen durften seit den Pfingstferien im 50-Meter-Olympiabecken trainieren, um sich auf die Bedingungen der kommenden Wettkämpfe einzustellen.

Top-Platzierungen für Merle Batke und Ben Bandlow

In Konstanz standen 50 Meter und 100 Meter von allen Schwimmarten sowie 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil für die Lindauer auf dem Programm. Von den 63 Starts schafften es die TSV-Schwimmer insgesamt 22-mal in die Medaillenränge. Viermal standen die Grün-Weißen ganz oben auf dem Treppchen. Einen Sieg landete Merle Batke (2005), die eher auf den Mittelstrecken zu Hause ist. Sie siegte über 100 Meter Brust. Zudem wurde sie Zweite über 100 Meter Schmetterling und Dritte über 100 Meter Freistil. Ein vierter Platz über 50 Meter Schmetterling rundete ihr Ergebnis ab.

Einen ersten Platz gab es auch für Ben Bandlow (2011): Er siegte über 50 Meter Brust in 43,24 Sekunden, was ihn auf den 16. Platz der deutschen Bestenliste seines Jahrganges brachte. Über die doppelte Distanz kam er auf Rang zwei ins Ziel. Die 400 Meter Freistil legte er zwölf Sekunden schneller zurück als vor sechs Wochen und belegte damit den dritten Platz. Über 200 Meter Lagen sicherte Bandlow sich Rang vier.

Die weiteren Siege gelangen Lisa Lienau (2005) und Eduard Ejstrich (2006). Sie gewannen jeweils einmal und kamen einmal auf den Bronzerang. Lienau siegte über 200 Meter Lagen mit deutlichem Vorsprung, während Ejstrich seine Paradestrecke, die 100 Meter Brust, vergoldete. Die halbe Distanz (50 Meter Brust) beendete Ejstrich als Dritter. Über 100 Meter Brust kam Lienau auf Rang drei, wobei hier alle drei Podestplätze von Lindauer Schwimmern besetzt waren – zwischen Siegerin Merle Batke und Lisa Lienau schob sich Henriette Breunig, die sich drei Medaillen erschwamm.

Samuel Irlinger (2010), einer von sechs Wettkampfneulingen im Lindauer Team, versilberte seine Starts über 100 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling. Till Pudlo (2008) schwamm sich dreimal auf das Podest. Während er über 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil jeweils Dritter wurde, wurde er über 100 Meter Brust IABS-Vizemeister.

Jeweils einmal Silber und einmal Bronze lautete die Ausbeute von Ela Ergüven (2006) und Maximilian Schnabel (2005). Während Juraj Halmo (2009) sich bei seinem ersten Wettkampf über 100 Meter Brust eine Medaille erschwamm, verzeichneten Alina Aigner (2008) und Elin Bleicher (2010) ihr bestes Ergebnis über 100 Meter Brust mit dem undankbaren vierten Rang. Lilli Riekmann (2011), Christian Rösler (2010) und Laura Yuki Klement (2008) kamen als Fünfte ins Ziel.

Besonderes Pech hatten die Junioren Athina Pepa (2003), Lasse Batke (2003) und Maximilian Garde (2004), denn auf eine extra Juniorenwertung wurde bei dieser IABS verzichtet und so rückten Medaillen in der offenen Wertung trotz Bestzeiten in weite Ferne.

Sehr zufrieden mit den Leistungen war Wilfried Fuchs, Chefcoach und Abteilungsleiter des TSV Lindau Schwimmen. Durch die vielen Bestleistungen qualifizierten sich etliche Athleten für die schwäbische Jahrgangsmeisterschaft in zwei Wochen, was für die meisten auch der Wettkampfhöhepunkt und Saisonabschluss darstellt.