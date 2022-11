Interkulturell gemeinsam für den Umweltschutz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der heutigen Zeit rückt das Thema Umweltbewusstsein immer weiter in den Vordergrund. Es ist nicht nur wichtig, dass wir Erwachsenen Verantwortung übernehmen, sondern auch unsere Kinder in diesem Bereich entsprechend zu sensibilisieren.

Aus diesem Grund haben die Freie Schule Lindau (FSL) und die Dialoge – Bodensee Sprachschule gemeinsam ein von der EU finanziertes Programm zum Umweltbewusstsein für internationale Schulgruppen entworfen.

Das 7- bis 14-tägige Austauschprogramm lehrt deutschen und ausländischen Schülern nicht nur wie sie bewusster mit unserer Welt umgehen können, sondern fördert auch den interkulturellen Austausch und Integration. Der Startschuss des Projektes fand am 16.Oktober mit einer 11-köpfigen ungarischen Schülergruppe und der Smaragde-Gruppe der Freien Schule Lindau statt.

Bestandteile des Projektes waren unter anderem der Besuch eines lokalen Obsthofs in Lindau (Obsthof Jäger), eine Müllsammelaktion und das Kochen mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Dazu gab es spannende Präsentationen der Freien Schule zum Thema Wasser, aber auch gemeinsame Yogastunden für einen gesunden Körper und Geist und vieles mehr.

Das Projekt ermöglicht internationalen Klassen aus der EU gemeinsam mit Lindauer Schulklassen sich auch in den nächsten Jahren auf interkultureller Ebene mit dem bewussten Umgang mit unserer Umwelt auseinanderzusetzen.

Beide Gruppen waren sehr begeistert und wir freuen uns sehr auf weitere Gruppen.