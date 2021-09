Intensives Rennprogramm – toMotion-Fahrer mit weiteren Starts

Die Teammitglieder vom Lindauer Mountainbike-Rennstall toMotion Racing by black tusk sind am Wochenende bei unterschiedlichen Rennen an den Start gegangen. Gleich acht von ihnen mischten beim „Trail Hype“ in Titisee-Neustadt mit. Unter anderem Mark Jagenow, dem nach seinem ersten Straßen-Etappenrennen im Südschwarzwald ein Altersklassensieg gelang. Zu den Top-Zehn-Erfolgen von toMotion steuerte der Tettnanger Evgeny Sidorenko einen sechsten Platz in der M1m-Kategorie bei.

Troesch fährt bei ihrem Lieblingsrennen

Vor dem Rennen in Titisee-Neustadt sah sich der Veranstalter zu einigen kurzfristigen Änderungen gezwungen. Aufgrund einer unsicheren Wetterlage wurde der Start nach hinten geschoben und die Langdistanz gestrichen – laut toMotion-Mitteilung ist allen Teilnehmern nur noch die kürzere Strecke mit 34 Kilometern und 1280 Höhenmetern angeboten worden. Bei den Männern starteten 132 Fahrer, einer der besten war Jagenow. Er feierte mit einer Zeit von 1:52,08 Stunden einen überlegenen Sieg in seiner Altersklasse M2m sowie den fünften Gesamtplatz. Eine ordentliche Leistung zeigte der Tettnanger Sidorenko, der in der Gesamtwertung 16. wurde und es auf Rang sechs in der M1m-Kategorie schaffte. Gabi Scheu kam als Sechste der Kategorie M2w-Damen ins Ziel. Jens Herbstreit erreichte Platz 14 bei den M1m-Herren, Mike Woland und Christian Ludewig erkämpften sich in der Männer-Lizenzkategorie die Plätze 32 und 37.

Knapp sechs Minuten später als Jagenow fuhr Marcel Scheu auf Platz neun der U19-Lizenzkategorie über die Ziellinie, am Vortag belegte er beim U19-Bundesligarennen den 19. Rang. In der U19-Gesamtwertung des Schwarzwälder Mountainbike-Cups 2021 erreichte der Fahrer aus dem Nachwuchsteam den 15. Platz.

Danièle Troesch holte sich in Titisee-Neustadt den zweiten Platz in ihrer Alterskategorie M2w. Zufrieden war sie darüber hinaus über ihre Leistung beim „Ultra Raid de la Meije“ in den französischen Westalpen. Mit seinen 117 Kilometern und 5300 Höhenmetern gehört das Rennen seit 2011 zu den Lieblingsrennen von Troesch. „Die Strecke bietet alles, was man sich als Mountainbiker wünschen kann“, sagt die Elsässerin, die nach 13 Stunden und 15 Minuten als einzige Dame erschöpft, aber glücklich ins Ziel kam.

Ein für ihn neues Rennformat entdeckte Carsten Gundlach, der beim zweitägigen „Gravel Epic“ in der Schweiz auf Anhieb den Gesamtsieg bei den Herren davontrug. In der Vorwoche war der Allroundsportler bei der deutschen Berglauf-Meisterschaft Achter seiner Altersklasse geworden und hatte mit seiner dreiköpfigen Männerstaffel vom LC Tölzer Land in der Kategorie M40/M45 den dritten Platz errungen.