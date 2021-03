Integrationsbeirat setzt Zeichen gegen Rassismus

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus am Sonntag, 21. März, ruft der Integrationsbeirat des Landkreises Lindau alle Bürgerinnen und Bürger auf, ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. In diesem Jahr beteiligt er sich an der Aktion „Rassismus und Nationalismus kommen mir nicht in die Tüte“ der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY), die im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus online stattfindet. Unter dem sogenannten Hashtag „RassismuskommtmirnichtindieTüte“ kann sich jeder über die Social- Media-Kanäle an der Aktion beteiligen und somit ein Zeichen gegen Rassismus setzen, teilt das Landratsamt mit.

Der Internationale Tag gegen Rassismus wurde von den Vereinten Nationen 1966 als Gedenktag an das Massaker von Sharpeville (Südafrika) im Jahr 1960 ausgerufen. 69 Menschen starben damals bei ihrem friedlichen Protest gegen das Apartheidsregime.

Die rassistischen Gewalteskalationen des vergangenen Jahres entfachten die Rassismus-Debatte hierzulande neu. „I can’t breathe.“ – Die letzten Worte Georges Floyds stehen synonym für die Erfahrungen aller Betroffenen und wurden zu einem lauten Aufschrei der Black-Lives-Matter-Bewegung und Solidaritätsbekundungen weltweit. Doch man braucht nicht unbedingt in die USA zu schauen: Der rassistisch motivierte Terroranschlag von Hanau, bei dem im Februar 2020 zehn Menschen ermordet wurden, erschütterte Deutschland.

Hat Deutschland ein Rassismus-Problem? Die Vertreter des Lindauer Integrationsbeirates sind sich einig „Ja, Deutschland hat ein Rassismus-Problem. Es fängt an bei mal mehr, mal weniger subtilem Alltagsrassismus und gipfelt in bereits genannter Gewalt. Die seit Jahren steigende Tendenz der registrierten Fälle rassistischer Übergriffe und Diskriminierungen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes spricht eine klare Sprache.“ Der Integrationsbeirat möchte daher den 21. März als Anlass nehmen, um ein klares Zeichen gegen Rassismus zu setzen und in Erinnerung zu rufen, dass es jeden Einzelnen an jedem Tag im Kampf gegen Rassismus braucht.

Die Integrationsbeiräte machen deutlich „Wir sollen nicht wegschauen, wenn wir erleben, dass ein Mitmensch aufgrund seiner Hautfarbe beschimpft wird. Unsere Aufgabe ist es, uns einzumischen, Zivilcourage zu zeigen. Zuhören, wenn ein Mitmensch von Diskriminierungserfahrungen erzählt und diese ernst nehmen. Es ist unsere Aufgabe als solidarische Gesellschaft, der Ungleichbehandlung entschieden entgegenzutreten und die Basis für ein respektvolles Miteinander zu bereiten.“ Um es mit den Worten der Autorin Emilia Zenzile Roig zu sagen: „Niemand wird inneren Frieden empfinden können, solange es Ungerechtigkeit gibt.“ (Interview in der LZ vom 16. Februar 2021).