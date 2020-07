„InstaKranz 1867“: Lindauer Mittelschüler recherchieren für Dauerausstellung

Schüler der Mittelschule Lindau haben in wochenlanger detektivischer Archiv- und Museumsarbeit Inhalte für eine Medienstation recherchiert. Diese soll in der neuen Dauerausstellung des Lindauer Stadtmuseums unter dem Titel „InstaKranz 1867 – Lindauer Profile des 19. Jahrhunderts“ präsentiert werden, teilt das Kulturamt mit.

Die Ergebnisse von „InstaKranz 1867“ werden Mitte Juli zunächst coronabedingt in kleiner Runde vorgestellt, anschließend online einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Thematisch geht es bei „InstaKranz 1867“ um einen Ein Männergesangsverein im Lindau des 19. Jahrhunderts. Was zunächst vielleicht eigenwillig klingt, ist laut Kulturamt tatsächlich hochspannend. Denn der „Liederkranz“, der mit seinen über 100 Mitgliedern Abbild einer Stadtgesellschaft war, erfuhr im Zuge der industriellen Revolution einen starken Wandel. Ausgehend von einem Fotoalbum des Vereins aus dem Jahr 1867, das im Museum und Stadtarchiv erhalten geblieben ist, hat eine kleine Gruppe von Acht- und Neuntklässlern sich mit Konrektorin Marion Zobel auf die Spurensuche begeben – in den Straßen der Stadt, in der Museumssammlung und in Akten des Stadtarchivs. Entstanden ist eine Art „Gesichtsbuch“ mit Lindauer Profilen der Zeit um 1867.

Trotz zwischenzeitlichem Projektstillstand während des Lockdowns können die Schüler Gabriel, Leon, Artur, Lisa, Jenny, Laurin und Sokol nun die künstlerisch aufbereiteten Ergebnisse ihrer Recherchearbeit präsentieren. Da zur „Vernissage“ selbst nur ein kleiner Personenkreis zugelassen ist, wird das Museum das Projekt anschließend auf seiner Homepage veröffentlichen. Eine weitere Ausstellung ist für den Herbst 2020 geplant. Spätestens im sanierten Cavazzen dann wird „InstaKranz“ für alle zur Verfügung stehen, versichert das Lindauer Kulturamt.