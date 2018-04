Inselhalle startet in den Tagungsbetrieb

In der neuen Inselhalle ist vom 6. bis 8. April die erste offizielle Tagung über die Bühne gegangen. Knapp 200 Teilnehmer besuchten die Pharmaziehistorische Biennale, die gemeinsam von der Deutschen und Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie (DGGP und SGGP) organisiert wurde. Während bei den Veranstaltungen in der Übergangszeit bisher nur das Foyer genutzt worden war, wurden am vergangenen Wochenende nun auch die Säle und Konferenzräume eingeweiht.

Am Samstagvormittag begrüßte der Lindauer Oberbürgermeister Gerhard Ecker rund 200 Pharmazeuten und Angehörige verwandter Berufe zum offiziellen Beginn der Pharmaziehistorischen Biennale in der Inselhalle. Bis kurz zuvor war noch an allen Ecken gearbeitet und geputzt worden. Und obwohl die Fertigstellungsarbeiten in Teilen des Gebäudes sowie der Außenanlagen sichtlich noch nicht abgeschlossen waren und teilweise improvisiert werden musste, konnte die Halle bereits mit ihren großzügigen Innenräumen und das Team mit seinem Veranstaltungsservice punkten, berichtet die Lindau Tourismus und Kongress GmbH in einem Schreiben.

Gaby Beisswanger, Vizepräsidentin der DGGP bekräftigte: „Noch einen Tag vor Beginn der Pharmaziehistorischen Biennale der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie sah ich in der Inselhalle und darum herum eine riesige Baustelle. Aber über Nacht entwickelte sich durch die Arbeit vieler fleißiger Hände ein wunderbarer, idealer Ort für unsere Tagung – mit funktionellen Räumen, gut ausgestattet mit allem was man so braucht und sehr guter Technik. Das Lob, das wir von unseren über 200 Teilnehmern bekamen, gebe ich gerne an Herrn Holz und sein Team weiter.“

Auch für Inselhallen-Gastronom Andreas Birngruber gab es am Samstag eine Premiere. Beim ersten großen Festabend in dem neuen Haus servierten er und sein Team den Kongressteilnehmern ein Dreigangmenü in Bio-Qualität. LTK-Geschäftsführer Carsten Holz zeigte sich rückblickend zufrieden: „Die Rahmenbedingungen waren wirklich nicht einfach, aber wir hoffen, dass wir als Gastgeber den Tagungsteilnehmern dennoch schöne Tage in Lindau und am Bodensee bereiten konnten.“

Von 15. bis 27. April darf das Team der Inselhalle mit den Lindauer Psychotherapiewochen bereits die größte Lindauer Tagung in den neuen Räumlichkeiten empfangen. Am 3. und 4. Mai folgt das erste Gartensymposium am Bodensee. Offiziell wird die Inselhalle am 9. August der Öffentlichkeit übergeben, im Rahmen eines Besuchs von Ministerpräsident Markus Söder. Im Herbst wird das Haus außerdem im Zuge eines Tages der offenen Tür den Lindauer Bürgern näher vorgestellt.