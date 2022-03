Inselhalle starte durch und erwartet 30 000 Besucher

Lindau nach zwei sehr einschränkenden Corona-Jahren als attraktiven Tagungs- und Kongressstandort wiederbeleben, das ist das Ziel der Inselhalle für dieses Jahr. Ein Ziel, was insbesondere der touristischen Nebensaison zugutekommen wird. Geplant sind bislang 77 Veranstaltungen an 182 Tagen, insgesamt werden über 30 000 Teilnehmende erwartet.

Im vergangenen Jahr hatte das Team der Inselhalle Lindau in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern digitale oder hybride Veranstaltungen auf die Beine gestellt, die aus dem Veranstaltungshaus hinaus zu den Teilnehmenden übertragen wurden. „Dafür haben wir viel positives Feedback von den Veranstaltern erhalten, zum Beispiel von der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie (IGT), die ihre letzte Herbsttagung als hybride Veranstaltung durchgeführt haben“, berichtet Domenica Cataldo, Teamleiterin der Inselhalle Lindau. „Mittlerweile sind wir mit digitalen Veranstaltungsformaten sehr gut vertraut und technisch so weit ausgestattet, dass wir kleinere digitale oder hybride Formate ohne externe Dienstleister durchführen können.“

So gut man in der Inselhalle digital tagen kann, so sehr zeigt sich aber auch, dass der Wunsch nach persönlichen Begegnungen vor Ort groß ist. „Dementsprechend ist die Buchungslage in der Inselhalle sehr gut.“, ergänzt Domenica Cataldo. Auch wenn Präsenzveranstaltungen herbeigesehnt und vermehrt stattfinden werden, so werden hybride Formate dennoch nicht mehr wegzudenken sein. Ermöglichten sie den Veranstaltern doch vor allem die Erweiterung ihres Teilnehmerkreises und ganz neue Geschäftsmodelle. Auch die Stammkunden der Inselhalle freuen sich nach zweijähriger Zwangspause auf ihre Rückkehr in die Inselhalle.

Dementsprechend voll ist der Veranstaltungskalender der Inselhalle. Die Lindauer Psychotherapiewochen sind vom 10. bis 22. April wieder als Hybrid-Veranstaltung geplant. Die Veranstalter hoffen, den derzeit auf 300 Personen vor Ort begrenzten Teilnehmerkreis noch deutlich erweitern zu können. Die 71. Lindauer Nobelpreisträgertagung zum Thema Chemie findet vom 26. Juni bis 1. Juli statt. Auch die wirtschaftswissenschaftliche Tagung der Nobelpreisträger, die im dreijährigen Turnus durchgeführt wird, steht für dieses Jahr vom 23. bis zum 27. August im Veranstaltungskalender. Religions for Peace trifft sich wieder vom 17. bis 20. Oktober in hybrider Form und bringt wie gehabt Menschen unterschiedlichster Religionen aus aller Welt zusammen – ein in diesen Zeiten wohltuender Ausblick auf eine friedensstiftende Tagung. Die Internationale Gesellschaft für Tiefenpsychologie (IGT) tagt vom 30. Oktober bis 3. November.

Auch für dieses Jahr konnten einige neue Kunden für die Inselhalle gewonnen werden. So finden gleich mehrere Tagungen 2022 erstmalig in der Inselhalle statt, wie beispielsweise die GLE International (29. April bis 01. Mai), der 3-Länder-Kopfschmerz Kongress (12. bis 14. Mai) und die Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie (19. bis 21. Mai).

Neben den vielen großen, überregionalen Veranstaltungen finden auch die kommunalen und lokalen Termine in der Inselhalle Lindau ihren Platz, von Bürgerbeteiligungsformaten über die monatlichen Stadtratssitzungen bis zu Vereinsversammlungen. „Trotz unseres international anerkannten Renommees liegt uns die Inselhalle als lebendiger Begegnungsort für Lindauerinnen und Lindauer am Herzen“, sagt Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH, die die Inselhalle betreibt. Einige ortsansässige Vereine führten bereits ihre Jahreshauptversammlung in der Inselhalle durch. „Wir würden uns freuen, in Zukunft noch mehr Vereinsveranstaltungen durchführen zu können.“, erklärt Holz.