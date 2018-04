Inselhalle ist bereit für die größte Tagung in Lindau

Es ist alles bereit für die Lindauer Psychologietagung in der renovierten und erweiterten Inselhalle. Damit startete am Montagabend die größte Lindauer Tagung in den neuen Räumen der Halle.

OB Gerhard Ecker machte sich am vergangenen Samstag noch einmal ein Bild von der Inselhalle, dem voll bestuhlten großen Saal sowie den ebenfalls bestuhlten Konferenzräumen. Mit der Fertigstellung des Platzes vor der Halle hat es nicht mehr geklappt, die Kolonne, die hier arbeitete, war zu langsam im Gegensatz zu den Kollegen, die hinten im Bereich des Inselhallenrestaurants die Pflaster legten, um Fluchtwege zu ermöglichen. Bei denen ging es sehr zügig voran.