Inselhalle besteht Feuertaufe

Mit den Lindauer Psychotherapiewochen ist Lindaus größte Tagung in der Inselhalle zu Gast. Das Team der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) heißt damit bereits kurz nach der offiziellen Aufnahme des Tagungsbetriebs mehr als 4000 Teilnehmer in der neuen Eventlocation willkommen. Da für einen vorherigen Testbetrieb keine Zeit war, erfolgte die Inbetriebnahme direkt mit Vollbelegung. Das Fazit nach der ersten Tagungswoche: Feuertaufe bestanden.

Größer hätte die Freude, aber auch die Bewährungsprobe für die Inselhalle nicht sein können, schreibt die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) in einer Pressemitteilung. Am 15. April, nur eine Woche nach der offiziellen Aufnahme des Tagungsbetriebs, begrüßte das Team der LTK bei noch andauernden Fertigstellungsarbeiten bereits die größte Tagung in dem neuen Veranstaltungshaus. Je 2000 Teilnehmer pro Woche besuchen jährlich die Psychotherapiewochen, die für die Einheimischen fest zum Frühling in Lindau gehören. Angesichts des knappen zeitlichen Vorlaufs war die Anspannung bei LTK-Geschäftsführer und Gastgeber Carsten Holz zuvor auch entsprechend hoch: „Es ist die erste Veranstaltung mit voller Auslastung. Es gab keinen Probelauf, keine Einspielphase. Alles passiert quasi zum ersten Mal.“

Zum ersten Mal musste am Dienstagmorgen auch die Inselhalle auf Grund eines Feueralarms – ausgelöst durch den Wasserdampf eines Küchengeräts – kurzfristig evakuiert werden. Dabei zeigte sich, dass die Räumung des Gebäudes bei Vollbelegung auch in der Praxis zügig funktioniert. Von dieser Unterbrechung ließen sich die Veranstalter jedoch zum Glück nicht aus der Ruhe bringen. Verena Kast, die wissenschaftliche Leiterin der Lindauer Psychotherapiewochen betonte ganz im Gegenteil: „Wir sind positiv überrascht wie wenige Kinderkrankheiten die Inselhalle hat, und das Team ist sehr bemüht jedes, auch nur so kleine Problem postwendend zu beheben. Die Psychotherapiewochen können zu unserer vollsten Zufriedenheit stattfinden.“

Anlässlich des neuen Veranstaltungsgebäudes stand die erste Tagungswoche unter dem Thema „Erwartungen“. Und so hatte Verena Kast zuvor auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie große Erwartungen an die neue Inselhalle habe. Auf die Frage, ob sie denke, dass das Haus diese zukünftig erfüllen werde, antwortet sie: „Die Halle ist eigentlich wie ich sie mir vorgestellt habe. Vor allem das Foyer ist wunderschön.“

Die Lindauer Psychotherapiewochen laufen noch bis 27. April. Die zweite Tagungswoche widmet sich dem Thema „Heimat im 21. Jahrhundert“.