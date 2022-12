Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein wild bewachsener Wald, eine mysteriöse Höhle, wilde Kämpfe, melodiereiche Gesangseinlagen und witzige Dialoge – das alles war Teil eines einzigen Theaterstücks: „Insel der Falken – ein Abenteuermusical“ (Autoren: J. Junker, S. Stürmer, O. Zahn), welches von Schüler:innen der Theater-AG des Valentin-Heider-Gymnasiums an den Abenden des 22. und 23. Novembers aufgeführt wurde.

Das Musical handelt von einer geldgierigen Kosmetikunternehmerin namens Madame Jeunesse, die auf der Suche nach einer Insel ist, die von Kindern bewohnt wird, welche seit 500 Jahren nicht gealtert sind. Somit schickt sie eine Gruppe von Forschern auf das Stück Land mitten im Ozean, wo die Doktorandin, Emma, die Kinder, welche sich selbst „Falken“ nennen, findet. Sie realisiert, dass die Kinder sorglos und glücklich unter der Anführerin Inara leben und versucht, sie vor ihrer Vorgesetzten zu bewahren.

Ein rasantes Spektakel, dessen Atmosphäre maßgeblich von der musikalischen Untermalung mitgestaltet wurde. Für die Leitung der Chorklassen und die Einstudierung der Gesangs- und Instrumentalstücke waren Frau Ulrike Friedmann und ihr Kollege Herr Leonhard Auenhammer verantwortlich. Die Gesamtorganisation und die Regie übernahm Frau Kathrin Finger, der Leiterin der Theater AG.

Nach langem Hin und Her durch die Pandemie bot sich endlich wieder die Gelegenheit, eine derartige Aufführung durchführen zu können. Die Schüler:innen arbeiteten zielstrebig, zuverlässig und höchst kooperativ und wuchsen so zu einer guten Gemeinschaft zusammen. Nur dadurch schafften sie es mit einer bewundernswerten Flexibilität aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen kurzfristig in andere Rollen zu schlüpfen oder souverän um fehlende Rollen herumzuspielen.

Das Theaterensemble besteht aus Schüler:innen der Unter- und Mittelstufe, inklusive einer Gastrolle eines Q12 Schülers. Am Bühnenbildbau und an der Lichttechnik beteiligten sich Schüler:innen weiterer Jahrgangsstufen (und sogar zwei Ehemalige), sodass im Ganzen über 80 Schüler:innen an zwei Abenden das Publikum berührten, beeindruckten und begeisterten. Aufgrund krankheitsbedingter Verschiebungen findet die letzte Aufführung am 9. Dezember um 19 Uhr im Musiksaal des VHG statt.