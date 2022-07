Innungsbetriebe spielen nicht mit dem Feuer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für jeden Betrieb ab einer bestimmten Anzahl an Angestellten oder mit einer besonderen Gefährdung sind sowohl Ersthelfer als auch Brandschutzhelfer notwendig. Auf Initiative der Friseurinnung Lindau hin, fand im Juni eine Brandschutzhelferschulung der Innungsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Lindau durch die Freiwillige Feuerwehr Nonnenhorn statt. Sich hier auf dem Laufenden zu halten schützt nicht nur die Betriebe und deren Mitarbeiter, sondern auch deren Kunden, da nützliches Wissen in der Theorie und genaue Handgriffe in der Praxis geübt werden. So konnte jeder Teilnehmer nach knapp 3 Stunden sein Zertifikat erhalten und wird für die kommenden Jahre einen Nachweis haben, dass er im Umgang mit Brandschutz die besten Voraussetzungen hat. Besonders hervorzuheben ist das Engagement des 1. Kommandanten Julian Schwarz und seines Stellvertreters Simon Hornstein, sowie des Jugendwarts Paul Gierer, die alle zur Feuerwehr Nonnenhorn e.V. gehören. Sie verstanden es, die Schulung kurzweilig, interessant und alltagstauglich zu gestalten. Weitere Kurse sind in Planung.