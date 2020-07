Innovativer Wirbelsäulenchirurg für Lindau

Dr. med. Vincent Hagel wird Leitender Oberarzt im Orthopädischen Wirbelsäulenzentrum Bodensee der Asklepios Klinik Lindau. Dies teilt die Klinik in einem Presseschreiben mit. Er wechselt zum 1. Juli vom „WSZ-Bodensee“ nach Lindau und arbeitet dort eng mit Chefarzt Dr. med. Stephan Werle zusammen. Zudem verstärkt er auch das Asklepios MVZ Lindau-Lindenberg und wird dort unter anderem eine Wirbelsäulen-Sprechstunde anbieten. „Mit Dr. med. Vincent Hagel kommt ein exzellenter Neurochirurg zu uns nach Lindau, der sowohl unsere Klinik als auch das MVZ bereichern wird“, sagt Geschäftsführer Boris Ebenthal.

Dr. med. Vincent Hagel ist Facharzt für Neurochirurgie und Experte für endoskopische Wirbelsäulenoperationen. Er hat bereits vor Jahren als einer der Ersten im süddeutschen Raum endoskopische Techniken an der Wirbelsäule eingeführt und etabliert.

Diese sogenannte „Schlüssellochchirurgie“ biete für den Patienten deutliche Vorteile, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bei der endoskopischen Bandscheibenoperation wird ein Endoskop vom Durchmesser eines Bleistifts durch die Haut von hinten oder von der Seite bis zum Bandscheibenvorfall geführt. Dabei werden die Muskeln und andere Weichteile geschont. Auch die Rehabilitationsphase im Anschluss an die Operation ist deutlich kürzer. Wundschmerzen sind wesentlich geringer als nach nicht-minimalinvasiven Operationen.

Durch den technischen Fortschritt könne heutzutage eine Vielzahl von Erkrankungen an der gesamten Wirbelsäule (wie Wirbelkanalverengungen, Facettensyndrome, Instabilitäten) endoskopisch operiert werden. Dr. Hagel wende weltweit als einer der ersten Wirbelsäulenchirurgen das endoskopische System zur Behandlung von Nackenschmerzen an. Als einer von elf Referenzärzten in Deutschland bildet er Ärzte aus dem In- und Ausland in der endoskopischen Operationsmethode aus.

Mit der Spezialisierung auf Wirbelsäulenendoskopie bilde Dr. Hagel eine ideale Ergänzung zu Dr. Werle, schreibt die Pressestelle weiter. Es werden Wirbelsäulenbeschwerden aller Art versorgt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dr. med. Vincent Hagel, der unser Wirbelsäulenzentrum mit seiner Expertise insbesondere im Bereich der endoskopischen Operationstechnik weiter stärkt“, betont Chefarzt Dr. med. Stephan Werle.

Zudem bietet Dr. Hagel auch eine Sprechstunde am Asklepios MVZ Lindau-Lindenberg mit den Standorten auf dem Klinikgelände in der Friedrichshafener Straße 82 in Lindau und der Bismarkstraße 9 in Lindenberg an. Damit erweitert sich das Spektrum des MVZ unter Ärztlicher Leitung von Dr. med. Krischan Rauschenbach um den Fachbereich der Neurochirurgie Die räumliche Nähe des MVZ zur Asklepios Klinik Lindau garantiert einen schnellen medizinischen Informationsaustausch und ist eine ideale Basis für eine moderne integrative ambulante und stationäre Versorgung. Die gesamte Betreuung von der ambulanten Abklärung über die stationäre Behandlung bis zur Nachsorge ist über diese Organisationsstruktur möglich. „Das Orthopädische Wirbelsäulenzentrum Bodensee der Asklepios Klinik Lindau und das MVZ Lindau-Lindenberg genießen einen sehr guten Ruf. Ich freue mich daher sehr, künftig ein Teil des Teams zu sein und meine Erfahrung mit einbringen zu können“, so Dr. med. Vincent Hagel. Geplant sei außerdem auch eine Sprechstunde für Wirbelsäulenerkrankungen in Ravensburg anzubieten.