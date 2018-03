Inner Wheel Damen freuen sich über besonderen Besuch

Die Lindauer Inner Wheel Damen haben sich über einen ganz besonderen Besuch gefreut: Die Weltpräsidentin des Service Clubs, Kapila Gupta aus Indien, befindet sich gerade für 15 Tage in Europa und besucht Clubs in verschiedenen Ländern und Distrikten, darunter auch jene in Ravensburg und Bregenz. „Daher ist es eine besondere Ehre für uns, dass die Weltpräsidentin auch zu uns nach Lindau gekommen ist“, sagt Gründungsmitglied Sigrid Duelli. Obwohl der Inner Wheel Serviceclub vor allem regionale Projekte unterstützt, überreichte Duelli der Weltpräsidentin einen Scheck über 100 Euro. „Es ist eine symbolische Spende, aber in Indien kann man sehr viel damit anfangen“, erklärte sie der LZ. Die Weltpräsidentin hingegen freute sich sehr und will mit dem Geld an einer Schule in der Nähe von Neu Dehli verschiedene Verbesserungen für Mädchen bewirken. Inner Wheel ist eine Service Organisation, deren Mitglieder Ehefrauen, Partnerinnen und Verwandte von Mitgliedern von Rotary International oder International Inner Wheel sind oder Frauen, die von Mitgliedern dazu eingeladen wurden. Dabei ist International Inner Wheel eine von den Vereinten Nationen anerkannte, nicht staatliche, Organisation. Aktuell gibt es 3895 Inner Wheel Clubs mit mehr als 103 000 Mitgliedern in 103 Ländern. Allein in Deutschland gibt es sieben Distrikte mit 224 Clubs, die insgesamt über 8500 Mitglieder zählen. Das Foto zeigt: Die Lindauer Inner Wheel Damen Petra Grothe (von links), Ingrid Thumerer, Sigrid Duelli, Petra Seidl, Renate Porella, Marianne Pfaffenholz, Sabine Blocher und Monika Hanisch freuen sich mit Kapila Gupta aus Indien (Vierte von links) die Weltpräsidentin des Inner Wheel Serviceclubs bei sich zu Gast zu haben.