Inner Wheel Club unterstützt mit Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Evangelische Jugendkirche ‚luv‘ ist Anlaufpunkt für die Jugend der Stadt und im Landkreis Lindau. Die Grenzen zwischen evangelischer und offener Jugendarbeit sind dabei fließend. luv richtet ihr Programm an junge Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren.

Der Inner Wheel Club (IWC) Lindau unterstützt die Jugendkirche für die geplante Veranstaltungstechnik im neuen evangelischen Zentrum („kiez“) mit einer Spende. Die Pastpräsidentin des IWC Lindau Carmen Craß hatte sich für die finanzielle Unterstützung der Jugendkirchenarbeit eingesetzt: „Wir sehen in der Kooperation mit luv junge kirche ein großes Potential“. Jugendkirchenpfarrerin Johannetta Cornell freut sich über die finanzielle Unterstützung: „Die Ausrüstung der Jugendkirche mit moderner Veranstaltungstechnik ermöglicht uns zukünftig vielfältige kulturelle Jugendveranstaltungen, Jugendgottes- dienste und Feste durchzuführen. Durch die Spende des IWC Lindau kommt luv seinem Ziel einen großen Schritt weiter!“ Gemeinsam mit dem Projektträger Evangelisches-Lutherisches Dekanat Kempten wurde die Veranstaltungstechnik ausgeschrieben. Die Zeit eilt: Schon bald wollen die jungen Menschen ihre Räume beziehen. Für den 27. November 2021 ist die Einweihung des evangelischen Zentrums („kiez“) geplant. Sowohl für die jungen Leute als auch für alle Bürger:innen soll sich das „kiez“ zu einem lebendigen Treffpunkt entwickeln. Der Name „kiez“ steht für einen bunten Stadtteil, an dem man sich wohl fühlt und engagiert.

Die Grundlage für die Spenden des IWC Lindau bilden die Einnahmen aus dem jährlichen Kleiderbasar ‚von Frau zu Frau‘. In diesem Jahr findet der Basar am Samstag, den 04. Dezember von 10.00 bis 14.00 Uhr wieder im Gemeindehaus St. Josef in Reutin statt. Der IWC Lindau freut sich über regen Zulauf.