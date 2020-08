Inner Wheel Club: Sabine Blocher übergibt Präsidentschaft an Carmen Craß

Der Inner Wheel Club, eine der größten internationalen Frauenvereinigungen mit mehr als 100 000 Mitgliedern, hat turnusgemäß im Sommer das Vorstandsteam gewechselt. In Lindau hat Präsidentin Sabine Plocher ihr Amt an Carmen Craß übergeben. Mit der Ämterübergabe blickt der Verein auf zehn Jahre zurück, in denen sich die Freundinnen sozial engagiert und zahlreiche Projekte unterstützt haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Motto der neuen Präsidentin lautet: „Niemand kann so viel bewirken wie wir miteinander.“ Diesem Thema werden sich die Freundinnen des Inner Wheel Clubs Lindau dieses Jahr annehmen.

Eine besondere Herausforderung wird es sein, in Zeiten der Pandemie den alljährlichen Kleiderbasar „Von Frau zu Frau“ durchzuführen. Geplant ist der Basar für Samstag, 10. Oktober, wieder im Gemeindehaus St. Josef in Reutin. Die Clubmitglieder hoffen sehr darauf, dass die Durchführung wie geplant stattfinden kann.