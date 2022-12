Inner Wheel Club Lindau unterstützt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lindau/Wangen - Die Freundinnen des Inner Wheel Club Lindau und der Verein „Lichtblick – hilft Familien“ aus Wangen haben einen gemeinsamen Herzenswunsch: Menschen in Not zu helfen.

Was Lichtblick ausmacht, ist die schnelle und unbürokratische Hilfe, wenn beispielsweise Winterschuhe oder Unterstützung beim Beitrag für den Sport- oder Musikverein eines Kindes benötigt werden. Die Vorstands-Gruppe von „Lichtblick“ entscheidet binnen weniger Stunden Familien zu helfen, bei denen ein Elternteil schwer erkrankt oder ein Elternteil verstorben ist. Auch bei Kinderarmut ergreift Lichtblick die Initiative und unterstützt die Familien, wenn das Geld für einen Klassenausflug oder Nachhilfeunterricht fehlt.

Die IWC Freundinnen mit ihrer Präsidentin Petra Groten waren nach einem Vortrag von Frau Marion Lang sowie Anne Martin und deren Engagement so beeindruckt, dass sie eine finanzielle Spende für „Lichtblick“ beschlossen.

Petra Groten und Pastpräsidentin Petra de Nolfi des IWC Lindau freuten sich sehr, den Scheck zu überreichen und damit einen kleinen sozialen Beitrag in unserer Region zu leisten.