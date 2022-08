Inka Meyer will zurück in die Zugluft

Die Kabarettistin Inka Meyer steht mit ihrem neuen Programm „Zurück in die Zugluft“ am Samstag, 3. September, auf der Bühne. „Zurück in die Zugluft“ ist laut Pressemitteilung eine hochkomische Suche nach dem verlorenen Spaß im Leben und eine heitere Kampfansage gegen die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins.

Als Kind war jeder Tag ein Sonntag. Als Student immer Freitag. Und heute sei irgendwie ständig Montag. Unser Alltag sei ein Ausnahmezustand, der zur Regel wurde. Deswegen sagen viele Deutsche heute: „Was wir brauchen ist ein Führer!“ Auf Neudeutsch: „Coach“. Zur Selbstfindung. Nur was, wenn mir nicht gefällt, was ich da finde?

Meyer’s Chef hätte ihren Achtsamkeits-Coach sogar bezahlt. Bei Inka Meyer gäbe es den Platz für uns alleine. Sie sei „die letzte Inka“ des deutschen Kabaretts. Das heißt: Indianerin und Fährtenleserin im Dickicht der Moderne. Die Tochter eines friesischen Orientexperten sei die perfekte Reisebegleitung auf der Suche nach dem verlorenen Spaß.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten zu 19 Euro, ermäßigt 16 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.