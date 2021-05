Informationen rund um den Medienkonsum

Der Arbeitskreis Medienkompetenz, den es seit 2010 im Landkreis Lindau gibt, bietet laut einer Mitteilung Eltern und Multiplikatoren aktuell Unterstützung zu Fragen des Medienkonsums in Corona-Zeiten. Der Zusammenschluss von Akteuren aus Erziehungsberatungsstelle, Kinderschutzbund, Polizei, Jugendsozialarbeit an Schulen und Jugendamt hat dazu Informationen zu häufig gestellten Fragen, sogenannte „FAQs“, entwickelt: Antworten auf häufig gestellte Fragen, die den Arbeitskreismitgliedern in ihrer täglichen Arbeit begegnen. Die FAQs sind auf der Homepage des Kreisjugendrings Lindau (www.kjr-lindau.de) zu finden und beantworten Fragen zu Regeln und Zeitrahmen der Mediennutzung, gerade unter dem Aspekt der vermehrten Medienzeiten durch Homeschooling. Auch wird auf Fragen zur Gestaltung des Familienalltags eingegangen und Tipps zu medienfreien Freizeitbeschäftigungen gegeben.

Der Arbeitskreis schöpft bei der Beantwortung der Fragen aus einem Fundus von Erfahrungen aus den jeweiligen Arbeitsbereichen der Akteure und sowie aus den gemeinsamen AK-Veranstaltungen und der jährlichen Informationsmesse für Eltern und den aktuellen Online-Elternabenden. „Das große Interesse und die Beteiligung der Eltern war sehr beeindruckend. Besonders berührend war es aber das Strahlen in den Gesichtern der Eltern zu sehen, als wir das honorierten, was sie in diesen Zeiten gerade leisten“, schildert AK-Mitglied Christina Mack von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Lindau die Reaktionen von Eltern beim jüngsten Elternabend.

Die Mitglieder des Arbeitskreises stehen für Anfragen zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des Kreisjugendrings zu finden, ebenso weitergehende Links zu Informationen rund um das Thema „Neue Medien“. Die Planungen für die mittlerweile vierte Informationsmesse für Eltern am 13. November laufen ebenfalls an. Nach der coronabedingten Absage der Messe im vergangenen Jahr plant der Arbeitskreis zweigleisig für eine Präsenzveranstaltung in Lindau und eine Onlineveranstaltung. „Wir wünschen uns wieder den Messecharakter mit den persönlichen Gesprächen an den Ständen, sehen aber auch die zusätzlichen Chancen, die das Onlineformat bietet. So oder so sehen wir den Bedarf der Eltern und Multiplikatoren, weil das Thema auf den Nägeln brennt“, erklärt Peter Kramer, Jugendsozialarbeiter an der Mittelschule Lindenberg.