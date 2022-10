In Zeiten der Krise: Wie sechs Lindauerinnen etwas für Bedürftige tun

Verteilt werden die Wünsche im Lindaupark am Freitag, 25. November, von 16 bis 19 Uhr. Die Herzen mit den Wünschen können auch ab diesem Tag im Unverpackt- Laden in der Schulstraße 20 oder im Maha (Reikihaus) im Gstäudweg 18 a abgeholt werden. Auch unter der E-Mailadresse herzenswunsch-lindau@web.de kann man sich einen Wunsch geben lassen.

So funktioniert die Hilfsaktion

Denen etwas Gutes tun, die sonst nicht so viel haben. Das wollen sechs Lindauerinnen mit ihrer Aktion Herzenswünsche. Mehr als 500 Menschen konnten sie damit im vergangenen Jahr schon glücklich machen. Warum die Aktion in diesem Jahr für sie wichtiger ist denn je.

Bereits zum vierten Mal starten Monika Bermetz und ihre Mitstreiterinnen die Aktion Herzenswünsche. „Gerade in Zeiten der Krise ist es gut, auf die zu schauen, die sich nicht so viel leisten können“, sagt Bermetz. Die steigenden Energiepreise würden ohnehin dafür sorgen, dass es für viele schwierig wird.

Deswegen war es für die sechs Frauen keine Frage, dass sie ihre Aktion auch in diesem Jahr wieder starten. Gemeinsam mit Helga Schlemmer, Sabine Zeller, Anja Fink und Viktoria von Sabler hat Monika Bermetz schon in den vergangenen Jahren eine Verbindungsstelle in Lindau geschaffen – und zwar zwischen denen, die Wünsche haben, und denen, die sie erfüllen möchten. Dieses Jahr hilft auch Heide Krühn mit.

Von Lindauern für Lindauer

Die Idee hinter der Aktion ist einfach: Einrichtungen, Institutionen, aber auch Privatpersonen können Wünsche von älteren und bedürftigen Menschen einreichen – oder diese melden sich selbst. Die Frauen sammeln die Wünsche und ordnen ihnen Nummern zu. Ende November möchten sie einen Stand im Lindaupark aufbauen, an dem jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, sich diesen abholen kann. Bis auf Geschlecht und Alter bleibt die Person hinter dem Wunsch anonym. „’Weiblich, 75, Schirm, blau’ würde dann zum Beispiel auf den Herzen stehen, die wir an dem Stand verteilen. Zu den Wünschenden gelangen die Geschenke über Bermetz und ihre Kolleginnen oder die Einrichtungen.

In den vergangenen Jahren wünschten sich viele Gutscheine, oder Shampoos. Außergewöhnliches, wie ein Buch über Kunstmalerei oder eine Heißluftfritteuse, war auch schon. Eine Frau habe sich auch eine Stichsäge gewünscht, erzählte Monika Bermetz im vergangenen Jahr. Weil sie gerne handwerke.

Aktion hat sich verdreifacht

Über eine Facebook-Gruppe hatten Monika Bermetz und ihr Team vor zwei Jahren zum ersten Mal auf ihre Idee aufmerksam gemacht – mittlerweile ist die Aktion um einiges gewachsen. Waren es im ersten Jahr noch um die 180 Wünsche, die erfüllt wurden, waren es 2021 schon mehr als 500. „Wir wollen einfach etwas Gutes tun“, sagt Monika Bermetz. Dass es so gut angenommen wird, zeige, dass die Not groß ist.