Mehrere Unfälle mit Kindern in Vorarlberg

Gleich drei Autounfälle mit schwer verletzten Kindern hat es in den letzten Tagen in Vorarlberg gegeben, wie die dortigen Behörden jetzt mitgeteilt haben. In einem Fall ist der Fahrer geflüchtet und wird gesucht.

In Lustenau hat der Fahrer noch nicht einmal angehalten, als er am Samstag, 14. Mai, gegen 15 Uhr ein vier Jahre altes Mädchen erfasst hat, das dann zu Boden stürzte. Das Kind spielte mit seinem siebenjährigen Bruder auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße und lief unvermittelt auf die Fahrbahn. Zu dieser Zeit fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer über die Straße.

Laut Behörden ist die Fahrzeugfarbe vermutlich weiß, angeblich soll es ein Mercedes gewesen sei. Das Mädchen erlitt bei dem Zusammenstoß Hämatome und Prellungen an Armen und Beinen. Die Polizei Lustenau bittet Zeugen, sich unter Telefon 0043 / (0) 591 33 81 44 zu melden.

In Bregenz ist am Freitag kurz nach 16 Uhr ein zweijähriges Kind plötzlich zwischen parkenden Autos plötzlich auf die Straße und seitlich in ein Auto gerannt. Die 44-jährige Autofahrerin versuchte laut Polizei noch auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern.

Das Kind sieß gegen das Fahrzeig und landete auf dem Asphalt. Es wurde mit einer blutenden Verletzung am Kopf ins Bregener Landeskrankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen machte die Behörde keine Aussage. Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.

Zu Beginn der Woche gab es in Bregenz in Richtung Hard einen weiteren Unfall mit einem Kind: Eine Sechsjährige lief am Montag, 9. Mai, um 18 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem Fahrschulwagen frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Das Mädchen erlitt laut der Polizei schwereVerletzungen (gebrochener linker Unterarm, leichter Riss an der linken Schädelhälfte, Gehirnerschütterung und Abschürfungen im Gesichts- und Kniebereich). Am Fahrschulauto entstand laut Polizei leichter Sachschaden.