In vier Wochen startet das 54. Lindauer Oktoberfest

Es ist eine liebgewordenen Tradition, dass der Musikverein LindauAeschach-Hoyren die Sponsoren des Lindauer Oktoberfestes wenige Wochen vor Festbeginn zum sogenannten Sponsorenabend einlädt, der sich jedes Jahr zum fröhlichen Sommerfest auswächst. In diesem Jahr ging es direkt zur Wiesnwirt-Familie von Ralf Hörger in Hörgers Kochfest.

„Das Lindauer Oktoberfest ist unser traditionelles Heimatfest – von Lindauern für Lindauer – das wir ohne die Unterstützung seiner langjährigen und treuen Freunde und Gönner in beliebter Art und Weise nicht feiern könnten“, begrüßte Karl Meßmer, der Vorsitzende des Musikvereins Lindau-Aeschach-Hoyren, die Gäste. Die Jugend des Musikvereins, der übrigens in diesem Jahr zum 14. Mal in Folge das Lindauer Oktoberfest organisiert und veranstaltet, spielte zur Feier des Tages in ihrer „Ständchenbesetzung“ auf. Meßmer hielt eine kurze Vorschau auf das Lindauer Oktoberfest, das historisch gesehen das 54. sei, und vom 30. August. bis 1. September wieder alle Generationen zum gemeinsamen Feiern einlade. „Am Familiensonntag kommen Eltern mit ihren Babys ebenso, wie die Groß- und sogar Urgroßeltern dazu – und wenn es mit dem Rollator ist.“ Und gerade dieser „Tag der Familie“ sei es, der Dank der unterschiedlichsten Zuwendungen der Sponsoren bei freiem Eintritt und dennoch vollem Programm stattfinden könne. Das gesamte Dreitagesprogramm und die vollständige Sponsorenliste sind unter www.lindauer-oktoberfest.de zu finden.

Die Sponsoren (kniend in der Mitte): Axel Blaas (Hot Curry), Stefan Schnell (Spenglerei Schnell), Ralf Hörger (Kochfest und Lindauer Wiesn-Wirt). Erste Reihe von links im Zickzack: Guido Gierer (Metzgerei Schmieger), Klaus Meßmer (Gärtnerei Meßmer), Thomas und Maria Kottmayr (Holzbau Kottmayr), Melanie Meßmer (Gärtnerei Meßmer), Elke Tonutti (Hot Curry), Christiane Gisbertz (Verlagsleiterin Lindauer Zeitung), Anna Fischer (Fischer Immobilien), Andreas Kießwetter (Paulaner Brauerei) Ulrike Schäfler (Vorsitzende Förderverein und Baggerbetrieb Schäfler) und direkt dahinter ihr Mann Martin, Anja Wüst (AgITO Webdesign), Sven Baumeister (Svens Blumenhaus), Christoph Paulitsch (Glaserei Nuber), Sabine Schönherr und direkt hinter ihr Elke Golimbeck (Pfleginsel), Peter Vosseler (Bauunternehmen Vosseler), Karl Meßmer (Vorsitzender Musikverein Aeschach Hoyren). Zweite Reihe von links im Zickzack: Fabian Lehmann (GaLa-Bau Lehmann), Sebastian Popper (Gebrüder Weiß), Albert und Stefanie Breyer (Fliesen Breyer), Hans-Jörg Apfelbacher (Geschäftsführer Lindauer Bürgerzeitung), Matthias Vogel (Sparkasse Lindau), Thomas Gläßer (Geschäftsführer Stadtwerke Lindau), Lorenz Schlechter (Inselbrauerei Lindau), Wolfgang Schopper (Paulaner Brauerei), Manfred Biechl (Simmerberger Brauerei), Hubert Milz (Trachtenmoden Milz Opfenbach), Klaus Strodel (Obsthof Strodel) Stefan Büchele (Obst-und Ferienhof Büchele), Lothar Zentgraf (Lindauer Fruchtsäfte), Oliver Wüst (AgITO ING), Claudius Haug (Weingut Haug), Valentin Bauer (Glaserei Nuber), Heidi Vosseler (Bauunternehmen Vosseler), dahinter Vera und Thomas Börner (GaLa-Bau Börner). Foto: Susi Donner