In Vereinen gemeinsam draußen unterwegs

Radfahren, wandern, walken oder laufen – im Verein, gemeinsam mit Gleichgesinnten macht das noch viel mehr Spaß. In Lindau und in den Gemeinden drum herum gibt es viele Vereine, die das Erlebnis, zusammen draußen unterwegs zu sein, anbieten. Dazu sollte man in der Regel Mitglied im Verein sein – vorher reinschnuppern, ob es passt, ist aber immer möglich.

Lauftreff des TSV Reutin

Eine Ausnahme ist hier die Abteilung Lauftreff des TSV Reutin. Der bietet unter dem Motto „Einfach laufen“ seit 41 Jahren einen gesundheitsorientierter Lauf- und Walkingtreff für Kleine, Große, Schnelle, Gemütliche, Junge und Alte an. Für jeden sozusagen, ohne Vereinsmitgliedschaft, die natürlich trotzdem immer willkommen ist, und ohne Voranmeldung. Einfach kommen und einfach laufen eben. Treffpunkt ist am Mittwoch, um 18.30 Uhr bei der Lauftreffhütte beim Waldlehrpfad Schönbühl. Dienstags treffen sich die Laufbegeisterten um 9 Uhr beim Strandbad Eichwald. An beiden Tagen bei jedem Wetter. Gewalkt und gelaufen wird jeweils eine Stunde. Danach wird die Muskulatur gelockert und gedehnt. Die Teilnahme am Lindauer Lauftreff ist kostenlos. Besonders willkommen sind Laufanfänger. Diese werden durch ein dosiertes Training und mit einem speziellen Trainingsplan an das Laufen herangeführt. Nähere Infos unter www.tv-reutin.de, auf www.lauftreff-lindau.de oder www.karinwierer.de

Lindau Alpenverein – Wandern und Mountainbike

Der Lindauer Alpenverein ist mit seinen rund 4600 Mitgliedern sicher der größte und bekannteste Verein, in dem es darum geht, draußen unterwegs zu sein. Mountainbike, Bergtouren, Wandertouren, Hochtouren, Klettern, Wandern für Kinder, Jugendliche, Familien, Männer, Frauen, Senioren bietet der Verein an. Im Winter Skitouren und Schneeschuhtouren. Dabei steht die Kameradschaft, das Miteinander stark im Vordergrund. Aus Versicherungstechnischen Gründen ist es empfehlenswert, in den Verein einzutreten, es gibt aber die Möglichkeit, vorher zu schnuppern. www.alpenverein-lindau.de

Mountainbike und Sputnik Park

Der „Sputnik Park“ in der Bregenzer Straße 177 ist der Bikepark des Lindauer Alpenvereins, mit Pumptrack, Dirtline, Flowline und Trial & Skill. Das Bikepark Training findet montags, dienstags und donnerstags um 18 Uhr statt, Treffpunkt ist direkt am DAV Bikepark. Wer sich engagieren möchte: Am Freitag ab 16 Uhr werden die Bahnen gepflegt.

Für die Mountainbiker gibt es zudem Biketreffs Alpin von Montag bis Freitag, zum Beispiel montags von April bis Oktober um 18.15 Uhr „Treff für Einsteiger“ mit Stephan Vogelfänger und Andreas Goldbeck. Dauer zwei bis zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Parkplatz Valentin-Heider-Gymnasium, Ludwig Kick Straße 19.

Biketreffs am Bikepark sind für Mitglieder des DAV, interessierte Nichtmitglieder und Einsteiger ab acht Jahren gedacht. Bei Teilnehmern unter 16 Jahren ist ein ausgefülltes Haftungsausschlussformular Pflicht. Teilnehmer müssen eine Parkgebühr für den Bikepark bezahlen, die der Erhaltung und Pflege des Bikeparks dient. Die zur Nutzung erforderliche Ausrüstung für das Training im Bikepark: funktionstüchtiges Bike, Helm, Protektoren, Ersatzschlauch, Ersatzbremsbeläge, Getränk, Riegel. Empfohlen sind Flat-Pedals und Langfinger Handschuhe. Der Treffpunkt ist für die Bikepark Biketreffs im DAV Sputnik Park in der Bregenzer Straße 177 an der Holzhütte oder hinter dem Starthügel. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des DAV Bikeparks: http://sputnikpark.de

Mountainbike im TSV Niederstaufen

Die Abteilung Mountainbike im TSV Niederstaufen hat mit ihrem Training für diese Saison bereits begonnen. Treffpunkt ist immer um 16 Uhr am Vereinsheim des TSV Niederstaufen. Neue Mountainbiker sind jederzeit willkommen. Ein funktionstüchtiges Mountainbike und ein Helm sind Pflicht, Trinkflasche, lange Fahrradhandschuhe und passende Sportbekleidung sind hilfreich. Abteilungsleiterin der Mountainbiker ist Sofia Wiedenroth. Kontakt: www.tsv-niederstaufen.de

TSV Hergensweiler, Abteilung Nordic Walking

Beim Nordic-Walking werden 90 Prozent der gesamten Körpermuskulatur beansprucht und die Koordination in besonderem Maße geschult. Die Stöcke sind nicht nur Accessoire, sondern mit ihnen trainieren Nordic Walker die Arm- und Schultermuskulatur sowie die Rückenmuskulatur. Insbesondere die Muskelpartien, die sonst nur bei gezieltem Krafttraining gefordert sind. Das Trainerteam hat die Ausbildung zum Nordic-Walking Guide beim BLSV gemacht: Angelika Heim und Gisela Reinhardt. Infos gibt es unter: 08388 / 980660 und 08388 / 99085. Trainingszeiten sind immer montags, im Sommer um 18.30 Uhr, im Frühjahr und Herbst um 17 Uhr. www.tsv-hergensweiler.de

Neu: Nordic Walking im TSV Schlachters

Die Abteilung Turnen und Fitness im TSV Schlachters bietet ganz neu Fitness Nordic Walking mit Kathrin Holzbauer an, immer dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr. Die Gruppe läuft gemeinsam schöne Runden und baut dabei Kräftigungs- und Gleichgewichtsübungen ein. Eigene Stöcke müssen die Teilnehmer mitbringen. Info und Anmeldung Diana Schaber, 0174 9670374.

SV Nonnenhorn, Abteilung Nordic Walking

Hier gibt es eine Nordic Walking Tour durch die reizvolle Landschaft in Seelage, bis 10. Oktober jeden Freitag, für jeden, der schon mal gewalkt ist. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr am Friedhof Nonnenhorn. Dauer etwa 1,5 Stunden, Stöcke muss man mitbringen, die Tour findet nur bei trockener Witterung statt. Rückfragen bei Karin Feil, Telefon 08382 / 88 75 10.

Nordic Walking im TV Wasserburg

Die Abteilung Fun und Fitness des TV Wasserburg veranstaltet die Nordic Walking „Jedermann-Abendgruppe“. Immer donnerstags um 19 Uhr trifft sich die Gruppe im Gewerbegebiet Wasserburg (Parkplatz Schreinerei Rechtsteiner). Nach einem kleinen Aufwärmprogramm geht es los. Kontakt: Ingrid Schnitzler, Telefon 08382 / 88 75 90. Nordic Walking für Fortgeschrittene gibt es jeden Mittwoch um 9 Uhr – am selben Treffpunkt. Bei jedem Wetter geht es sechs Kilometer durchs Wasserburger Hinterland. Kontakt: Christine Deiß, Telefon 08382 / 88 72 21.

TSV Oberreitnau, Abteilung Walking

Eines der sportlichen Angebote der Gruppe Frauenturnen I gibt es jeden Montag um 18 Uhr ab der Bushaltestelle Oberreitnau Emersberg in Form einer Walking-Stunde. Mit guten Schuhen und etwas Grundkondition geht es los. Kontakt: Siglinde Andergassen, Telefon 08382 / 2 64 72.

Wandern mit dem Kneipp-Verein Lindau

Der Kneipp-Verein Lindau bietet normaler an jedem Donnerstag eine Wandertour an. Meist geht es mit Zug und Bus irgendwo in die Region, bis ins Montafon oder ins Allgäu. Dort beginnen dann Touren, die zwischen zwei und vier Stunden lang sind, meist verbunden mit einer Einkehr. Ansprechpartnerin beim Kneipp-Verein ist Waltraud Arnold, Telefon 08382 / 9 11 37 99.

Wandern mit den Naturfreunden Lindau

Auch die Naturfreunde Lindau treffen sich, meist sonntags, um gemeinsam zu wandern. In Fahrgemeinschaften steuern die Teilnehmer Ziele in der Region an. Ansprechpartnerin ist Monika Stiefenhofer, Telefon 08382 / 7 36 53.