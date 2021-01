In und um Lindau bleiben Laster im Schnee hängen

Der Schneefall am Mittwoch hat zu Problemen auf den Straßen rund um Lindau geführt. Zum Glück kam es bis nach Nachmittag nur zu wenigen Unfällen, und die blieben ohne Verletzte.

Auf der Steigung der B12 bei Wildberg standen laut Polizei gegen 12.40 Uhr die ersten Laster quer. Mit Hilfe der Polizei löste sich die Schlange auf, später kam es erneut zu Problemen. Selbstständig befreit hat sich ein Laster, der auf der Kreisstraße LI16 bei Wasserburg zum Stillstand gekommen war. Auf der Autobahn blockierten zwei Lastwagen die Steigung in der Abfahrt Sigmarszell. Sie kamen erst weiter, nachdem der Winterdienst vor Ort war. Bei der Abfahrt Lindau kam ein Auto ohne Fremdbeteiligung auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in die Leitplanke. Einzelne Laster standen auch am Schönbühl und nahe dem Kreisverkehr Enzisweiler. Doch dort musste die Polizei nicht eingreifen. Vorbildlich nennt die Polizei Lkw-Fahrer, die Schneeketten angelegt hatten.