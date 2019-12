In Steigstraße und Blaukreuzstraße kracht’s

Ein Autofahrer hat am Montagvormittag in der Steigstraße einen Unfall verursacht, wie die Polizei mitteilt. Der Mann wollte um 9.35 in der Steigstraße rückwärts aus einem Parkplatz herausfahren und übersah dabei ein auf der Straße heranfahrendes Auto. Er stieß mit der rechten Seite seines Fahrzeughecks in die linke Seite des anderen Wagens. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte laut Polizei bei rund 10 000 Euro liegen.

Gegen Mittag versuchte ein 20-jährige Fahrer eines Lieferwagens, in der Blaukreuzstraße sein Fahrzeug zu wenden. Dabei stieß er gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Der Halter des geschädigten Fahrzeugs konnte durch die Polizei hinzugerufen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.