In Spielothek Geld Unterschlagen

Ein Betreiber einer Spielothek in der Bregenzer Straße in Lindau erstattete Strafanzeige bei der Polizei wegen Unterschlagung. Ein in der Spielothek vorrübergehend Angestellter 31-jähriger Mann war damit beauftragt, Geldspielautomaten mit Bargeld zu befüllen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizwei. Dabei ließ der Mann laut Polizei offenbar immer wieder Geldbeträge in seine eigene Tasche fließen. Bei einer Revision der Automaten konnten dann die Fehlbeträge festgestellt werden. Der Gesamtschaden belief sich laut Polizei auf 2900 Euro. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet. Der Mitarbeiter wurde, wie die Polizei weiter mitteilte, zwischenzeitlich fristlos gekündigt.