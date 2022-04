Ausstellung eröffnet in Lindau - „In solchen Zeiten kann man keine normale Vernissage feiern“

Eigentlich hätte die Sonderausstellung „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ bereits im vergangenen Jahr zur Gartenschau gezeigt werden sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie musste sie verschoben werden. Am Freitag, 29. April, eröffnet das Kunstmuseum Lindau nun die Sonderausstellung mit einer Benefizveranstaltung. Die Presse durfte vorab schon einmal einen intensiven Blick auf die Bilder werfen.

Kurator Roland Doschka, Kunstwissenschaftlerin Sylvia Wölfle und Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn führten im Rahmen einer Pressekonferenz durch die Ausstellung. Am Freitag wird sie dann im Rahmen einer ganz neuartigen Vernissage eröffnet. Denn anders als in den Vorjahren, als nur geladene Gäste zur Vernissage kommen durften, sind in diesem Jahr alle Lindauerinnen und Lindauer sowie Gäste ausdrücklich dazu eingeladen.

Roland Doschka, Sylvia Wölfle und Alexander Warmbrunn führen die Presse durch die neue Sonderausstellung „Mythos Natur“ im Lindauer Kunstmuseum. (Foto: Christian Flemming)

Von 19 Uhr bis 23 Uhr ist das Museum geöffnet, zudem präsentiert der Künstler Georg Eisenmann seine Lichtshow zum Thema Mythos Natur. Akustisch begleiten Bernhard Klas, Drazen Gvozdenovic und Bernd Konzett mit Klezmermusik den Abend. Dessen Erlös geht an die Opfer des Ukrainekrieges. Alexander Warmbrunn: „In solchen Zeiten kann man keine normale Vernissage feiern.“