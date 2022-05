In Schlangenlinien unterwegs: Polizei zieht Angetrunkene aus dem Verkehr

Sie fuhren auf dem Fahrrad Schlangenlinien oder zeigten hinter dem Steuer Ausfallerscheinungen: In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei insgesamt vier Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die entweder alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen unterwegs waren.

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, kontrollierte sie am Freitag, 27. Mai, gegen 21.20 Uhr in Nonnenhorn in der Sonnenbichlstraße einen 70-jährigen Autofahrer. Bei ihm ergab eine Messung mit dem Alkomaten einen Wert von 0,96 Promille. Etwas später fiel Beamten der Lindauer Polizei bei einer Kontrolle in Lindau am Europaplatz ein 32-jähriger Autofahrer auf: Er zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen, so die Polizei weiter. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC.

In Schlangenlinien auf dem Rad unterwegs

Weil er in Schlangenlinien unterwegs war, fiel am Samstag, 28. Mai, gegen 2 Uhr ein 19-jähriger Radfahrer einer Polizeistreife auf. Ein Test mit dem Alkomaten ergab 1,78 Promille. Auch eine 45-jährige Frau war gegen 2.30 Uhr in der Kolpingstraße unterwegs, auch sie fuhr Schlangenlinien. Bei ihr ergab der Test 1,70 Promille.

Bei allen vier Personen hat die Polizei Blutentnahmen veranlasst. Wie die Polizei mitteilt, erwartet sie nun Strafanzeigen oder Bußgelder.