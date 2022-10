In Oberreitnau wird dieses Jahr wieder Theater gespielt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 16. Oktober fand die Mitgliederversammlung der Theatergruppe Oberreitnau für das Jahr 2022 im Liberatushaus in Oberreitnau statt. Nach fast zwei Jahren, in denen das Vereinsleben der Theatergruppe fast vollständig brach lag, diente die Veranstaltung der Einstimmung auf die kommende Theatersaison.

Vorstand Michael Andergassen berichtete, dass einige Mitglieder in diesem Jahr seit 20 Jahren dem Verein angehören. In Oberreitnau wird seit den 70er Jahren – damals noch als Oberreitnauer Singgemeinschaft – jährlich Theater gespielt. Die Theatergruppe Oberreitnau wurde im Jahr 2002 gegründet und besteht damit in seiner heutigen Form seit 20 Jahren.

Diese Vereinsgeschichte erklärt, weshalb in der Versammlung zwei Mitglieder für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurden. Anja Vögele, langjährige Spielerin und Kassenprüferin, sowie Peter Schmieg, langjähriger Spieler und ehemaliges Vorstandsmitglied erhielten zu Ihrer Ehrung für 30 Jahre Engagement in der Theatergruppe ein kleines Dankeschön des Vereins.

Die erfreulichste Nachricht der Versammlung ist die Entscheidung, dass in diesem Winter wieder ein Theaterstück zur Aufführung gebracht werden soll. Über die Weihnachtszeit wird das Stück „Der Kampfgockel vom Moserhof“ von Marianne Santl im Freizeitzentrum Oberreitnau aufgeführt. Gespielt wird am 26.12., 29.12. und 30.12.2022 sowie am 05.01., 06.01. und 07.01.2023. Weitere Details und Informationen zum Vorverkauf werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Die Theatergruppe Oberreitnau freut sich bereits auf ein Wiedersehen, wenn es in diesem Jahr endlich wieder heißt „Vorhang auf!“.