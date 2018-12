In neuer Tracht entführt das Konzert ins Reich der Märchen

Der Musikverein Lindau-Reutin hat am Sonntag in die Inselhalle eingeladen. Dort spielten die Musiker ihr traditionelles Jahreskonzert am zweiten Advent.

Eröffnet wurde das Konzert – welches den musikalischen Höhepunkt im Jahresverlauf des Musikvereins bildet – in diesem Jahr vom Jungorchester „Wirbelwind“ mit dem Stück Europa aus „Five Continents“, einer musikalischen Interpretation von Kees Vlak. Mit dem folgenden Stück Fiesta und der nach viel Applaus gegebenen Zugabe, konnte jeder im Saal sehen, dass in Reutin ein sehr talentierter Nachwuchs heranreift. Geleitet wurden die jungen Musiker von Stefan Heitz, der an diesem Nachmittag für Thomas Spies einsprang.

Unter der musikalischen Leitung von Reinhold Schäffeler entführte das rund 50 Personen starke Orchester aus Reutin seine Zuhörer ins Reich der Märchen. Zum Auftakt spielte der Musikverein das Stück „The Last Giant“, eine Komposition von Otto M. Schwarz. Sie erzählt die Geschichte eines in den Bergen lebenden Riesen, der die Bewohner des Tals tyrannisiert, aber am Ende besiegt werden kann. ein furioses und ausdrucksstarkes Stück, mit dem ein sehr abwechslungsreicher Nachmittag begann. Nach der Begrüßung aller Gäste, darunter auch als Vertretung der Stadt Stadtrat Werner Schönberger, wurde die neue Tracht vorgestellt. „Wir sind ein moderner Verein und mit den frischen und frechen Farben Rot und Grün wollen wir das auch nach außen zeigen“, erklärt Claudia Eberhard aus der Vorstandschaft. Der Dank galt hierbei allen Mitgliedern und Gönnern, die es ermöglichten, das gesamte Orchester neu auszustatten.

Weiter ging es im unterhaltsamen und anspruchsvollen Programm mit „Grimm’s Fairytale Forest“, einem Arrangement von Jan van der Roost, in dem das Gute schließlich über das Böse siegt, was in einer Mischung aus expressiven aber auch ruhig dahingleitenden Tönen zu hören war.

Dominik Peter gibt den Takt an

Nach der Pause ging es mit dem feierlichen Marsch „Euphoria“ von Martin Scharnagl schwungvoll weiter. Da dieser Nachmittag aber grundsätzlich unter dem Motto der Märchen und Geschichten stand, brachte als nächstes „The Jungle Book“ von Walt Disney mitreißende Stimmung in die Inselhalle. Ein Zusammenschnitt der besten Momente aus der Welt von Mogli, Balu und Shir Khan bot genauso einen Einblick in das vielfältige Repertoire wie Aladdin oder der Charthit „Despacito“ von Luis Fonsis, der als Zugabe noch einmal für großen Applaus in der Inselhalle sorgte.

Mit Dominik Peter der neben „Euphoria“ auch die Zugabe „Let It Ring“ leitete, präsentierte der Musikverein Lindau-Reutin seinen momentan noch in der Ausbildung befindenden Nachwuchs-Dirigenten.

Nach rund zwei Stunden ging ein kurzweiliger Nachmittag zu Ende, an dem wieder einmal klar wurde, dass ein Musikverein weit mehr zu bieten hat als klassische Blasmusik zum Frühschoppen. Ob Trommeln, Xylophon, Glockenspiel, leise Flötentöne oder kraftvolle Bläserklänge. Einflüsse aus Jazz, Swing oder schnelle und feurigen Polkarhythmen – das Orchester bot auch dieses Mal wieder einen umfassenden Einblick in sein Können.