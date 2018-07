In Nesselwang überzeugen die RVL-Neulinge

Beim ersten Lauf des Allgäu-MTB-Kids-Cup in Nesselwang sind drei Neulinge in verschiedenen Altersklassen für den RV Lindau angetreten und konnten durchaus überzeugen. Zunächst wagte sich der erst siebenjährige Max Pfeffer in der Klasse U9 als jüngerer Jahrgang an den Start des für diese Altersklasse grenzwertigen Rennens. Von der letzten Startreihe des etwa 20-köpfigen Feldes aus musste er laut Rennbericht in der Startphase die heiklen Startschleifen um Bäume und Gegner herum meistern, was ihm mühelos gelang. Allerdings passierte ihm ausgerechnet am steilsten Anstieg ein Missgeschick: Er schlüpfte aus einem Schuh heraus und musste fortan auf der Hut sein, dass sich dieses Malheur nicht wiederholt. Trotz dieses Handicaps setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und konnte jeweils in der engen Zielabfahrt einen Konkurrenten überholen. Am Ende schaffte er den elften Rang, was angesichts der Umstände durchaus respektabel war.

In der Klasse U15 ging Max Rieker ebenfalls zum ersten Mal überhaupt an den Start eines MTB-Rennens. Er teilte sich die insgesamt acht Runden gut ein und wurde als beachtlicher Achter des 22-köpfigen Feldes abgewunken. Der Neuling Christian Hölzler musste in der Jugendklasse bereits zehn Runden absolvieren. Auch er überstand die heikle Startphase bravourös und zeigte ein sehr konstantes Rennen. Platz sechs war der Lohn für seine tadellose Fahrt. (rvl)