In Lindau wird der Herbst genussvoll

Lindau (lz) - Mit den Apfelwochen und dem Genussherbst laden zwischen Mitte September und Ende Oktober zwei kulinarische Veranstaltungsreihen zum Herbsterlebnis nach Lindau an den Bodensee ein. Die Region verwandelt sich in dieser Zeit in ein Genussparadies und lockt mit abwechslungsreichen Veranstaltungen, exklusiven Menüs aus saisonalen Erzeugnissen und besonderen Hotelarrangements, wie der Veranstalter verspricht.

Wenn die Sommerhitze langsam nachlässt und sich die ersten Blätter an den Bäumen verfärben, beginnt am Bodenseeufer die Genuss- und Erntezeit. Weintrauben, Zwetschgen, Birnen und vor allem die Bodenseeäpfel warten darauf, gepflückt zu werden. Sie reifen im warmen, sonnenreichen Klima des Alpenvorlandes heran und wachsen hier in unzähligen Varianten und Geschmacksrichtungen. Diese Zeit feiern Gäste und Einheimische in Lindau und Umgebung mit zwei besonderen Veranstaltungsreihen – den Apfelwochen und dem Genussherbst am Lindauer Bodensee. Sie bieten Besuchern die Möglichkeit, in dieser einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft die goldene Herbstzeit mit allen Sinnen zu erleben.

Kurz nach Beginn der Apfelernte starten am 22. September die Apfelwochen am Bodensee mit bis zu 100 verschiedenen Veranstaltungen zwischen Stockach und Lindau, die dazu einladen, mehr über die Apfelernte und das beliebte Obst zu erfahren. Das Angebot reicht von der Radwanderung über das Streuobstfest bis hin zum molekularen Kochabend. Ergänzend dazu verwöhnen die teilnehmenden Gastronomen mit außergewöhnlichen Apfelgerichten und Hoteliers mit exklusiven Übernachtungsarrangements.

Im unmittelbaren Anschluss an die Apfelwochen findet in Lindau, Bodolz, Wasserburg und Nonnenhorn zum sechsten Mal der Genussherbst statt. Die vier Seegemeinden präsentieren sich zusammen unter dem Label Lindauer Bodensee und wurden in diesem Jahr vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als einer von 100 Genussorten in Bayern ausgezeichnet. Mit dem Genussherbst erwartet die Besucher eine Veranstaltungsreihe für Gaumen und Seele, kündigt die Stadt Lindau an. Führungen durch Weingüter und Obsthöfe, Genusswanderungen und Degustationsabende, herbstliche Menüs und besondere Hotelarrangements bieten Gästen die Gelegenheit, zu entschleunigen und bewusst zu genießen – nicht zuletzt auch die Herbstlandschaft des abwechslungsreichen Lindauer Umlands, das einen atemberaubenden Blick auf den Bodensee und die Alpenkette bietet.