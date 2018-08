In Lindau wird bald irisch getanzt

Das Ensemble Dance Masters - Best of Irish Dance kommt am 8. Januar 2019 in die Inselhalle nach Lindau.

Furiose, leichtfüßige Tanzleidenschaft, geballte Energie, großartige Livemusik und irisches Lebensgefühl pur, so wird die Show in der Veranstaltungsankündigung beschrieben. Zu sehen ist irischer Stepptanz in seiner schönsten Form auf einer Zeitreise durch dessen 200-jährige Geschichte – zeitlose Faszination, unbändige Kraft und ein beeindruckendes Tanzgefühl entlang einer emotionalen Liebesgeschichte inklusive.

Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen wirbelt und „clickt“ in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheint die Gravitation einfach aufzuheben, heißt es weiter. Unterstützt werden die Profitänzer dabei von original irischer Livemusik. Die fröhlich mitreißenden Gitarrenrhythmen und Geigenklänge, traditionellen Pipes und original irischen Vocals der Band vervollständigen die Show und machen sie unvergesslich.