In Lindau wartet „1 lustiger Abend vong Humor her“

Willy Nachdenklich ist der Macher der Facebook Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ mit mehr als 360 000 Followern. Damit habe er als Internet-Star Kultstatus erreicht, teilt der Lindauer Club Vaudeville mit.

Durch ihn sei die „Vong-Sprache“ salonfähig geworden – und ganz nebenbei sei der Begriff „I bims“, den er bekannt gemacht habe, 2017 zum Jugendwort des Jahres gekürt worden. Jetzt gibt es Willys unterhaltsame Lebensweisheiten in Buchform und auch live auf der Bühne. In Form von witzigen und fantasiereichen Kurzgeschichten lässt sich „Willy Nachdenklich“ über die Banalitäten des Alltags aus – ganz in der Manier von „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ und natürlich in der schnoddrigen Jugend- beziehungsweise Vong-SpracheWilly liest dabei nicht nur vor, sondern improvisiert und interagiert mit seinem Publikum.

Zu sehen ist der Künstler am Donnerstag, 19. April, um 20 Uhr im Club Vaudeville. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es unter www.vaudeville.de