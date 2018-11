In Lindau warten Busfahrgäste weiter im Regen, während Fahrräder trocken stehen

Nicht nur in Oberreitnau ärgern sich Fahrgäste des Stadtbusses, dass die Stadt heuer überdachte Fahrradständer geschaffen hat, dass Fahrgäste aber nach wie vor im Regen warten müssen – wenn es denn irgendwann mal wieder regnet. Auf Anfrage der Lindauer Zeitung erklärt Lindaus Mobilitätsplaner Jaime Valdes, wieso zuerst die Fahrräder und später die Fahrgäste ein Dach über dem Kopf bekommen.

Letztlich hängt das laut Valdes mit Zuschüssen zusammen. Die überdachten Fahrradständer hat zum Großteil der Bund bezahlt, da Lindau entsprechende Zuschüsse beantragt und sofort bekommen hat. Diese Zuschüsse fallen zudem sehr hoch aus, so dass Lindau selbst nur einen geringen Teil der Kosten für die sogenannten Klimostationen zahlen musste.

Ganz anders ist es beim Ausbau der Haltestellen für den Stadtbus: Für die Förderung ist der Freistaat Bayern zuständig, der zudem nur einen geringen Zuschuss zahlt, wenn Lindau Sitzbänke aufstellt oder Überdachungen errichtet. So erklärt Valdes, dass die Stadt Verbesserungen für die Fahrgäste der Stadtbusse nicht so zügig umsetzen kann wie gewünscht.

Aber die Verantwortlichen wollen da nicht locker lassen, wie Valdes weiter erklärt. So hatte der Stadtrat für dieses Jahr beschlossen, an möglichst allen Haltestellen Sitzbänke aufzustellen, damit Fahrgäste dort nicht stehen müssen. Das ist vor allem angesichts der Verspätungen der Busse wegen der vielen Baustellen in Lindau vordringlich. 65 Bänke seien heuer errichtet worden. Damit gebe es fast überall Sitzbänke. Nur dort, wo Gehwege zu schmal sind, habe man darauf verzichten müssen, berichtet Valdes. Möglichst bald soll es zudem ein Dach für die Haltestelle „Berliner Platz“ in Richtung ZUP geben, neben ZUP und Bahnhof die Haltestelle mit den meisten Ein- und Aussteigern ist. „Der Unterstand am ,Berliner Platz’ wird Anfang Januar montiert werden“, schreibt Valdes.

Der Mobilitätsplaner verweist zudem auf den Beschluss des Stadtrates, in den kommenden Jahr weiter Geld für Verbesserungen an den Haltestellen auszugeben. Dabei geht es um Dächer, aber auch um Verbesserungen für den barrierefreien Zugang in die Busse. Die GTL sollen möglichst zuerst Haltestellen mit vielen Fahrgäste vorziehen. Bietet sich ein Ausbau im Zusammenhang mit sowieso nötigen Straßenbaumaßnahmen an, sollen die GTL das aber vorziehen.

Derzeit sind im kommenden Jahr Dächer für die Haltestellen „Oberreitnau-Nord“, „Gstäudweg“, „Köchlin“ und „Blauwiese“ vorgesehen. Voraussetzung ist, dass der Finanzausschuss das Geld im Haushaltsplan genehmigt. Welche Haltestellen 2020 und 2021 folgen, das hängt vor allem von den dann anstehenden Straßenbauarbeiten ab.