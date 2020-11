In Lindau versuchen „Falsche Polizisten“ erneut ihr Glück

Erneut haben sogenannte „Falsche Polizeibeamte“ am Mittwochabend, zwischen 19 und 19.30 Uhr, bei zwei älteren Damen in Unterreitnau und Lindau/Zech angerufen. Laut Polizeibericht erzählten sie die „übliche Geschichte“, nämlich dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und dass Wertsachen gesichert werden sollen. Denn auch bei ihnen sei mit einem Einbruch zu rechnen. Beide Damen hätten den Betrugsversuch erkannt und umgehend das Gespräch beendet. Dieses Mal riefen die angeblichen Polizisten mit den Namen „Steinhuber“ und „Steinbach“ an.