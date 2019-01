In Lindau stecken auch Müllwagen im Schnee fest

Der Abfallzweckverband ZAK weist darauf hin, dass es in Folge des Schneechaos zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr kommt. Betroffen sind Lindau, Hergensweiler, Scheidegg und Maierhöfen.

In Lindau sind laut Pressemitteilung vor allem die Restmülltonnen in den Stadtteilen Insel, Reutin, Aeschach und Schönau betroffen. Doch die Abfuhr wird laut ZAK in den kommenden Tagen gewährleistet. So werden die Restmülltonnen der Montagstour der Stadt Lindau zwischen Donnerstag und Samstag, 10. bis 12. Januar, geleert. Alle anderen Restmüllcontainer in Lindau werden am Donnerstag, 10. Januar, geleert. Die Nachleerung der Müllgefäße auf der Insel ist für Montag, 14. Januar, geplant.

In Hergensweiler und Stockenweiler erfolgt die Nachleerung ebenfalls am Donnerstag, 10. Januar. Die Papiertonnen in Maierhöfen werden am Samstag nachgeleert. Eine Nachleerung in Scheidegg sei nicht möglich.

Der ZAK weist angesichts der weiter schlechten Wetteraussichten darauf hin, dass es zu Ausfällen bei den Tonnenleerungen kommen kann, das betrifft auch die jetzt geplanten Nachleerungen. Wenn eine Nachleerung nicht möglich ist, können Betroffene bei der nächsten regulären Leerung ihren überschüssigen Müll in Plastiktüten neben die Müllgefäße stellen.