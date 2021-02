In Lindau sollen Radfahrer künftig mehr Rücksicht nehmen

Die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am kommenden Dienstag, 2. März, in der Inselhalle beginnt um 18 Uhr. Weitere Themen sind das Anwohnerparken auf dem Festland, eine Personalaufstockung bei der Verkehrsüberwachung, die Einführung von Tempo 10 im Sorgersweg, in der Breiten Straße und im Bachweg sowie der CSU-Antrag auf Anschaffung eines Abholterminals für Personalausweise und ähnliche Dokumente.