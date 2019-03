In Lindau lebten eigenwillige Protestanten

Wenn Eberhard Heuß durch die Gassen der Lindauer Altstadt läuft, wird er von Passanten gegrüßt. „Hier auf der Insel kennen sich die Leute“, sagt Heuß: „Das ist ein bisschen wie auf dem Land.“ Am Sonntag wurde die Frühjahrssynode der bayerischen evangelischen Landeskirche eröffnet. Vier Tage lang sind die 108 Mitglieder des evangelischen Kirchenparlaments dann auf der Insel zu Gast.

Heuß nimmt es gelassen. Natürlich habe er mit der Vorbereitung einiges zu tun. Andererseits sind Gäste für ihn nichts Außergewöhnliches. Im Sommer bevölkern Tausende Tagestouristen die Gassen der Lindauer Insel und den Hafen — und schauen natürlich auch in St. Stephan vorbei. „Die Stephanskirche ist die größte evangelische Kirche am deutschen Bodenseeufer“, erklärt Heuß, der dort seit 2001 Pfarrer ist.

Sie dürfte auch die älteste evangelische Kirche sein. Denn die Kirche war schon früh protestantisch geworden: 1528 schloss sich der Rat der freien Reichsstadt der Reformation an. Der Lindauer Reformator Thomas Gassner schaffte die katholische Messe in St. Stephan ab. Zuvor hatte der Pfarrer bereits geheiratet und damit seine Abkehr vom katholischen Glauben deutlich gemacht. Gassners Frau hieß Katharina, genau wie Martin Luthers Frau – ein Zufall.

Katharina von Ramschwag gehörte bis zu ihrer Heirat mit Gassner dem katholischen Damenstift in Lindau an. Dieses blieb auch nach der Reformation beim alten Glauben und war damit der einzige katholische Flecken in der protestantischen Stadt. Bis ins 19. Jahrhundert blieb Lindau vorwiegend evangelisch.

„Eine lutherische Reformation mit Schweizer Spuren“

Gassner hatte sich dabei am Schweizer Reformator Ulrich Zwingli orientiert. Wie Memmingen und Konstanz unterzeichnete auch Lindau daher zunächst nicht die „Confessio Augustana“, das zentrale protestantische Bekenntnis. Erst nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 wurde Lindau lutheranisch. „Eine lutherische Reformation mit Schweizer Spuren“, nennt Eberhard Heuß den Lindauer Protestantismus deshalb.

Heute gibt es am bayerischen Bodensee etwa 7500 Protestanten in drei Kirchengemeinden. Das ist ein Fünftel aller Einwohner. Auf der Insel selbst leben rund 600 Evangelische. Vor zehn Jahren waren es noch 700, berichtet Pfarrer Heuß. Den anderen Lindauer Kirchengemeinden geht es ähnlich. Weniger Mitglieder, teure Immobilien und ein Rückgang bei den hauptamtlichen Stellen führten schließlich 2010 zum „Lindau-Prozess“ — einem weitreichenden Umbau der Gemeindestruktur.

Jeweils zwei Gemeinden im Lindauer Stadtgebiet wurden zusammengelegt: St. Stephan und die Christuskirche sowie St. Verena und die Versöhnerkirche. Hinzu kam die Kirchengemeinde in Wasserburg, das an Lindau angrenzt. Jede Kirche erhielt zudem ihr eigenes Profil. So seien etwa in St. Stephan die Kirchenmusik und die Gästeseelsorge angesiedelt, erläutert Heuß. Die Christuskirche macht Familien-, St. Verena Generationenarbeit. Die Versöhnerkirche übernimmt diakonische Aufgaben. Die Jugendarbeit fassten die Gemeinden in der Jugendkirche „luv“ zusammen.

Es geht um ein schärferes Profil der Gemeinden

Die Lindauer haben damit schon früh einen Prozess vorweggenommen, der bayernweit in vielen Gemeinden noch ansteht – und der auch bei der Frühjahrssynode Thema sein wird. Dort wollen die Synodalen konkrete Ziele und Vorschläge für den Reformprozess „Profil und Konzentration“ verabschieden. Auch dabei geht es um engere Zusammenarbeit und ein schärferes Profil der Gemeinden.

„Es kann nicht mehr jede Kirchengemeinde alles machen“, ist Heuß überzeugt. Ziel des Lindau-Prozesses sei es daher gewesen, vorhandene Mittel besser zu nutzen und Mitarbeiter zu entlasten. Das sei gelungen, glaubt er: „Ich muss mich als Pfarrer nun nicht mehr um alles kümmern.“ Jeder Einzelne könne sich stärker auf jene Dinge konzentrieren, die ihm liegen.

Überdies habe der Prozess die Gemeinden zusammenwachsen lassen. „Die Christuskirchler interessieren sich nun auch für das, was auf der Insel passiert — und umgekehrt“, sagt Heuß lachend. Er weiß aber auch, dass das Zusammenwachsen eine Herausforderung bleiben wird.

Einen ersten großen Schritt dahin haben die Lindauer bereits im Blick. Jenseits der Insel soll ein neues evangelisches Zentrum entstehen, in dem alle Gemeinden und die Jugendkirche ihre Büros haben. Das werde die Arbeit nicht nur erleichtern und effizienter machen, meint Heuß: „Damit rücken wir auch alle ein gutes Stück weiter zusammen“.