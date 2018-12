In Lindau ist die neue Thierschbrücke jetzt zweispurig befahrbar

Eine weitere Verbesserung gibt es bei der Baustelle der neuen Thierschbrücke: Seit Donnerstagmittag ist die Brücke zweispurig befahrbar. Die Ampel auf beiden Seiten weist mit Blinklicht darauf hin, dass die Brücke zwar befahrbar ist, dass aber Tempo 10 gilt. Denn noch müssen Fußgänger auf der Fahrbahn laufen, weil der künftig drei Meter breite Gehweg erst um Ostern fertig wird. Weil in den Wintermonaten aber erfahrungsgemäß nicht so viele Fußgänger auf die Hintere Insel laufen, konnten die Arbeiter die bisherige Absperrung für einen Gehweg auf der Fahrbahn abbauen. Staus vor der Ampel in die Zwanziger Straße hinein sollte es also nicht mehr geben. Foto: Dirk Augustin