In Lindau ist die neue Thierschbrücke fast fertig

Sehr viel schneller als gedacht ist die neue Thierschbrücke fertig geworden. Spätestens am Mittwoch dürfen Autos dort auf die Hintere Insel fahren. Zunächst ist der Verkehr aber nur einspurig möglich.

Unsicher ist noch, ob die Stadt die Brücke am Dienstag oder Mittwoch für den Verkehr öffnen kann. Damit ist aber auf jeden Fall das Ziel erreicht, die neue Brücke vor der Hafenweihnacht fertigzustellen. Damit sind die Bauarbeiter ungefähr drei Wochen schneller als beim Start gedacht. Das liegt vor allem am sehr guten Wetter in diesem Jahr.

Auf Dauer wird es über den Gleisen zwar zweispurig einen ungehinderten Verkehr auf die Hintere Insel und wieder zurück geben. Zunächst kann die Stadt die Brücke aber nur einspurig öffnen, so dass weiter eine Ampel den Verkehr wechselweise regeln muss. Hintergrund ist die Lage der Behelfsbrücke, die so nah an der neuen Brücke liegt, dass dort der Gehweg noch fehlt.

Zunächst müssen die Arbeiter in der Nacht zum 1. Dezember die Behelfsbrücke abbauen. Dann erst ist der Platz da, um rechts an die neue Thierschbrücke den Gehweg anzubauen. Das ist derzeit nach Winterende, also im März geplant. Bis kurz vor Ostern müssen Lindauer und Gäste also noch mit der Ampel leben, die aber nicht mehr im Kreisverkehr, sondern näher an der Brücke stehen soll, um Rückstau in der Zwanziger Straße möglichst auszuschließen.