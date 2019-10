In Lindau gibt’s zum Schulstart Warnwesten

Zum Schulstart hat die AOK Lindau alle Erstklässler der Antonio-Huber-Förderschule und der Sankt-Martin-Förderschule in Lindenberg mit reflektierenden Westen ausgestattet. Die Kinder sollen damit auf ihrem Weg zur Schule für andere Verkehrsteilnehmer sichtbarer gemacht werden.

„Kinder zählen zu den Schwächsten aller Verkehrsteilnehmer, sie sind in besonderem Maße schutzbedürftig und wir wollen mit der Aktion unseren Beitrag leisten für einen sicheren und unfallfreien Schulweg“, sagt Thomas Michel, Direktor von der AOK in Lindau. Die AOK kooperiert bei der Aktion mit der Landesverkehrswacht Bayern. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, die Sicherheit im Straßenverkehr für Schulkinder zu erhöhen. „Verkehrssicherheit fördern und Verkehrsunfälle vermeiden – das ist unser Anspruch und dazu tragen die Sicherheitsüberwürfe einen wesentlichen Teil bei“, so Ulfried Müller von der Kreisverkehrswacht in Lindau. An 225 Förderschulen in ganz Bayern werden an die Erstklässler die Sicherheitswesten verteilt.

„An unseren Schulen freuen sich jetzt 27 Erstklässler über die schicken Überwürfe und ich freue mich mit, weil sie besonders mit Beginn der dunklen Jahreszeit für die Schulwegsicherheit unserer Kinder ausschlaggebend sein können“, so Schulleiterin Elisabeth Magin von der Antonio-Huber-Förderschule und Schulleiter Jörg-Henning Sonnenberg von der Sankt-Martin-Förderschule. Im nächsten Schuljahr werden die AOK und die Landesverkehrswacht Bayern nicht nur die Förderschulen, sondern die Erstklässler aller bayerischen Grundschulen mit den reflektierenden Sicherheitsüberwürfen ausstatten.