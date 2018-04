„In Lindau gibt es ausreichend Kurzzeitpflegeplätze“

In der derzeit wieder lebhaften Diskussion über das Thema Kurzzeitpflege im Kreis Lindau meldet sich auch das Landratsamt zu Wort: Wie dessen Sprecherin Sibylle Ehreiser in einer Pressemitteilung schreibt, „...gibt es in Lindau ausreichend Kurzzeitpflegeplätze“. Und das trotz des großen Mangels an Fachkräften. Im Übrigen hält der Kreis den Vertrag der Asklepios-Klinik zur Kurzzeitpflege im Hospital und im Altersheim Reutin für erfüllt: In den beiden Häusern stünden grundsätzlich acht Plätze für diese Pflegeform zur Verfügung, von denen derzeit sechs belegt seien, so Ehreiser.

Immer mehr Familien suchen händeringend einen Kurzzeitpflegeplatz für pflegebedürftige Angehörige. Das hat sich bereits vor rund drei Jahren abgezeichnet, als der Klinikkonzern Asklepios den Landkreis gebeten hat, die Kurzzeitpflegezimmer im Lindauer Krankenhaus anderweitig nutzen zu dürfen. Vor diesem Hintergrund hatten die Kreisräte im Sommer 2015 beschlossen, dass diese Station nur dann umgenutzt werden darf, wenn Asklepios jene acht Plätze anderweitig nachweist. Dafür schloss das Lindauer Krankenhaus dann einen Kooperationsvertrag mit der Hospitalstiftung und der Stadt Lindau – Hospital und Altersheim Reutin stellen seitdem Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung.

Diese vertraglichen Pflichten würden auch erfüllt, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung: „Trotz Fachkräftemangel besteht Angebot in Lindau“, schreibt Ehreiser zur jüngsten Diskussion, dass es insbesondere im Raum Lindau mehr Kurzzeitpflegeplätze geben müsste. So hat vergangene Woche die Kreistagsfraktion der Grünen beantragt, der Landkreis solle auch Kurzzeitpflege-Neubauten mit Zuschüssen unterstützen. Landrat Elmar Stegmann will auf jeden Fall das Thema Kurzzeitpflege in den nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung setzen, heißt es in der Pressemitteilung.