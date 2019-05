Nirgends am Bayerischen Bodensee erhält die CSU so wenige Stimmen wie in Lindau. Sie fällt unter 35 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 60,1 Prozent. Die Stimmen verteilen sich wie folgt: CSU 34,4 Prozent; Grüne 26,0 Prozent; SPD 10,0 Prozent; AfD 6,6 Prozent; FW 4,3 Prozent; FDP 4,1 Prozent; Linke 4,0 Prozent; Sonstige 10,1 Prozent, dabei die ÖDP mit 2,9 Prozent.