In Lindau erinnert vieles an Thiersch

Nicht nur in diesen Tagen herrscht in Lindau der Bauwurm, auch damals, um 1900, fühlte er sich hier, auf der Insel, bohrend daheim. Um 1900 wuchsen hier vor allem im nordwestlichen Bereich Bauten in den Himmel, von denen heutzutage so manches schon wieder der Vergangenheit anheimgefallen ist, wie etwa das Elektrizitätswerk in der Zwanziger Straße, die damals auch noch Stobäusstraße hieß und an einen früheren Bürgermeister erinnerte. Heute erinnern etwa noch daran die Grabmäler Abel, Eibler und Reinwald auf dem Alten Aeschacher Friedhof und das Hauptpostgebäude.

Noch jetzt fällt von damals die Lindauer Luitpoldkaserne besonders auf, die zur Zeit der Erbauung noch von dem einziehenden Kommandeur, Oberst Götz, das „Schloss am Meer“ genannt wurde. Die Lindauer hatten aber genügend andere Schönheiten, sodass sie sich schließlich nicht mehr an das Schloss erinnerten und es beinahe hätten verkommen lassen.

Dieses Schloss war es, das dazu beitrug, dass auch die Thierschbrücke erbaut wurde. Von beiden also muss hier die Rede sein. Um nämlich die Kaserne, die dem bayerischen Prinzregenten Luitpold ihren Namen verdankt, an die Hauptinsel anzubinden, bedurfte es einer Brücke, und das war die heutige Thierschbrücke, die ihrerseits an den Münchner Architekten Friedrich von Thiersch erinnern soll.

Thiersch wird 1888 Ehrenbürger

Thiersch verdankt so manches Lindauer Bauwerk sein Dasein, seine Veränderung oder gar den Erhalt. Erinnert sei an das Alte Rathaus, den Lindaviabrunnen, den Hermann Linggbrunnen und auf dem Festland die Christuskirche. Auch das Maria-Martha-Stift wurde von ihm mit einem Gutachten bedacht. Lindau machte den Architekten 1888 aus diesen Gründen zum Ehrenbürger. Zum Lindauer war er aber durch seine Heirat mit der Tochter Auguste des einflussreichen Kommerzienrates Eduard Eibler im Jahre 1886 geworden. Was nun die zu erbauende Thierschbrücke betrifft, so lieferte er auch hier nützliche Vorschläge. Ihm ist übrigens dabei auch der Erhalt der Lindenschanze mit allen Bäumen (worauf immer wieder hingewiesen wurde) zu verdanken.

Ende April 1900 erhielten die gesamten Pläne zur neuen Kaserne die Genehmigung der Militärbehörden. Im nächsten Monat erhielt die Stadt die ministerielle Genehmigung zur Aufnahme einer Anleihe von 350 000 Mark für die großen Bauunternehmungen, besonders des Elektrizitätswerkes, der Kaserne und des Abelbaues (ehemals: Binderzunfthaus). Vom Einfluss Thierschs ist überall immer wieder die Rede. Der Baugrund für die Kaserne war übrigens vom Lagerhausareal abgetreten worden, den Bau selbst bezahlte der Staat.

Im Herbst 1903 war das „Schloss am Meer“ einzugsbereit. Es war das 3. Bataillon des 20. Infanterie-Regiments, das dort Quartier nahm. Nach dem Regiment ist die Zwanziger Straße benannt. Am 2. Oktober dieses Jahres trafen die Soldaten auf dem Lindauer Bahnhof ein, bejubelt von den Insulanern. Nach einem Marsch durch die Stadt, vorbei an der Wohnung des Majors Abel (der viel gespendet hatte) und schließlich auf die Hintere Insel. Noch am gleichen Abend fand ein Empfang für die Offiziere im Bayerischen Hof statt, wobei Baurat Feder ein Bild von der neuen Kaserne erhielt.

Inzwischen war auch die Thierschbrücke fertig geworden. Ihren Namen teilte sie übrigens mit der von der Brücke zur Kaserne führenden Thierschstraße, die diesen Namen 1902 anlässlich des 50. Geburtstages von Thiersch erhalten hatte. Der hiesige Chronist notierte damals: Nach „dem Ehrenbürger Professor Friedrich von Thiersch wurde die neue über die Überführung zur hinteren Insel und Kaserne geführte Straße Thierschstraße genannt, was demselben anlässlich seines 50. Geburtstags mitgeteilt wurde. Die Straße soll auch nur ein Denkmal der Dankbarkeit der Stadt für das oft bewährte Interesse des Herrn Professors für ihre Bau- und Kunstfragen bilden, sondern besonders daran erinnern, dass die Erhaltung der Lindenschanze mit ihren alten Bäumen, die schöne Ausführung der Brücke und die schöne, dem Stadtbild angepaßte architektonische Gestaltung der neuen Kaserne seinem Rat und seiner Führsprache zu danken“ sind. Friedrich von Thiersch starb am 22. Dezember 1921 in München.

Fortan also marschierten die neuen Bewohner auf dieser Brücke auf die Hauptinsel und zurück in ihr „Schloss“. Zuvor, am 9. Juni 1902, war sie von den städtischen Kollegien begangen worden. Erst ein gutes halbes Jahrhundert ist es her, da musste die Brücke wohl annehmen, dass es um sie geschehen sei, denn im Jahre 1954 fand ihre Hebung auf die lichte Höhe von 5,30 Meter statt, die wegen des Zugverkehrs nötig geworden war. Hydraulische Pressen machten es möglich. Doch die Brücke durfte damals noch für ein gutes halbes Jahrhundert bleiben. Erst in unseren Tagen kam ihr Ende dank einer neuen Brücke.