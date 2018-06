In Lindau besser zu Fuß und mit dem Radl unterwegs

Für Fußgänger und Radfahrer soll sich in Lindau einiges verbessern. Unter Beteiligung der Bürger soll eine Arbeitsgruppe aus Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und externen Fachleuten bis in einem Jahr eine Liste der dringendsten Projekte erarbeiten. Der Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe soll den Prozess am Donnerstag starten.

„Lindau ist eine Stadt der kurzen Wege“, schreibt GTL-Werkleiter Kai Kattau, der auch Fachbereichsleiter der Mobilitätsplanung ist, in der Sitzungsvorlage für den Werkausschuss. Das wurde sehr deutlich bei der Untersuchung, wie Lindauer sich fortbewegen. Denn der Anteil des Radverkehrs (27 Prozent) und der Fußgänger (18 Prozent) ist viel höher als in vergleichbaren Städten.

Dennoch hat nicht zuletzt die Analyse für das Verkehrskonzept Klimo zahlreiche Mängel für Fußgänger und Radfahrer ergeben. Da die Verantwortlichen zur Entlastung der überfüllten Straßen in Lindau und der Umwelt darauf hoffen, dass noch mehr Menschen ihr Auto stehenlassen, wollen Verwaltung und Stadtrat die Lage für Fußgänger und Radfahrer verbessern. Das haben sie mit dem Klimo bereits grundsätzlich beschlossen, doch nun geht es um die Details.

Und das ist durchaus nicht einfach, wie Kattau beschreibt. „Kinder zum Beispiel haben andere Anforderungen an eine sichere Radfahrverbindung als Senioren. Familien auf dem Sonntagsausflug wollen wiederum andere Routen fahren als Fahrradpendler auf dem Weg zur Arbeit.“ Wichtig sei es deshalb, für alle die dringendsten Verbesserungen zu schaffen. Oftmals seien keine „großen Umbaumaßnahmen“ nötig, schreibt Kattau, der hofft, dass vielmehr „intelligente Verknüpfungen, Wegweisungen und punktuelle Maßnahmen zur Verkehrssicherheit“ reichen.

Was das konkret bedeutet und was das kosten wird, darüber soll sich eine Arbeitsgruppe Gedanken machen. Die Gruppe soll sagen, welche Maßnahmen dringlich sind und was noch etwas warten kann. Diese Liste wiederum soll Verwaltung und Stadtrat als Grundlage für künftige Entscheidungen dienen. In der Arbeitsgruppe sollen neben Mitarbeitern der Verwaltung auch die Beauftragten für Jugend, Senioren und Behinderte aus dem Stadtrat mitarbeiten, zudem möglichst ein Vertreter jeder Fraktion. Hinzu kommen der Behindertenbeauftragte des Landkreises sowie ein Vertreter von Feuerwehr und LTK. Die Sitzungen sind im Juni und Oktober geplant.

Aber Kattau will auch die Bürger beteiligen. Er plant zwei Workshops, im September und November, um dort erste Ergebnisse der Arbeitsgruppe zu diskutieren. Der GTL-Werkausschuss soll sich im Oktober und Februar mit den Ergebnissen befassen, bevor der Stadtrat das Konzept im kommenden Frühjahr beschließen soll. Die Umsetzung ist danach über mehrere Jahre geplant.

Wobei erste Maßnahmen schon für dieses Jahr beschlossen sind. Wie berichtet, errichten die GTL derzeit die sogenannten Klimo-Stationen für Fahrradfahrer, auch die Bauarbeiten für einen breiteren Radweg am Seeufer zwischen Wackerstraße und Europaplatz beginnen in diesen Tagen.

Wichtig für das Umsteigen der Autofahrer auf umweltfreundlichen Verkehr ist zudem der Stadtbus. Da hat der Stadtrat grundsätzlich verschiedene Verbesserungen beschlossen. Konkret sollen es künftig an allen Haltestellen Sitzbänke geben. Laut Sitzungsvorlage sind 65 neue Bänke nötig, die insgesamt knapp 50 000 Euro kosten werden. Das Geld steht im Haushalt bereit. Wenn der Werkausschuss dem Projekt am Donnerstag zustimmt, kann die Verwaltung die Bänke bestellen und aufstellen lassen.