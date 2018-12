In Lindau bedeckt dünnes Eis erste Teile des Kleinen Sees

Nach ein paar frostigen Nächten bedeckt am Dienstagmorgen eine dünne Eisschicht erste Teile des Kleinen Sees. Das hat zur Folge, dass Schwäne und andere Wasservögel sich ihr Futter in den noch eisfreien Bereiche suchen müssen, wie LZ-Leserin Doris Kinkelin beobachtet hat. Betreten kann man die millimeterdünne Eisschicht natürlich noch nicht. Zudem ist sie wohl vor Weihnachten wieder weg, weil es in den kommenden Tagen auch nachts wieder wärmer werden soll. Grundsätzlich ist bei Eis auf dem Kleinen See Vorsicht geboten, denn jeder betritt das Eis auf eigene Gefahr. Eine Freigabe durch die Stadt oder andere Behörden gibt es nicht. Foto: Doris Kinkelin