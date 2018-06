In Kempten kickt der Fußballnachwuchs

Beim „Möbel-Mayer-Cup“ misst sich der Fußballnachwuchs vom 22. bis 24. Juli in Kempten. Das größte Jugendfußballturnier der Region verspricht laut Vorschau spannende Spiele der B- bis F-Jugend verschiedenster Vereine aus der Umgebung. Auch in diesem Jahr ist das Heimatstadion des FC Kempten, das Illerstadion am Illerdamm, der Schauplatz des Turniers.

Vom Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juli, füllt sich das Kemptener Illerstadion mit jungen Nachwuchsfußballspielern aus der ganzen Region. Eingeteilt in Gruppen der B- bis F-Jugend, spielen die Teams im Heimatstadion des FC Kempten um Pokale und Medaillen. Dank seines Hauptsponsors, der den Fußballverein bereits seit fünf Jahren unterstützt, kann der FC Kempten mit seinen 13 Jugendmannschaften auf höchstem Niveau trainieren. Besonders die Jugendarbeit ist Rüdiger Mayer hierbei ein Herzensanliegen: „Es macht mich einfach glücklich, die vielen sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen zu sehen. Mit unserer Unterstützung ermöglichen wir dem FC Kempten eine professionelle und den neuesten Standards entsprechende Trainerausbildung, die nachher vor allem der Jugend zugutekommt“, so der Geschäftsführer von Möbel Mayer. Zum Abschluss des Turniers findet am Sonntag, 24. Juli, gegen 19.30 Uhr die Siegerehrung statt. Der FC Kempten und alle teilnehmenden Vereine freuen sich das ganze Wochenende lang über zahlreiche Besucher, die die Nachwuchskicker unterstützen und anfeuern. (lz)