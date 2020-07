In Gottesdiensten dürfen die Masken fallen

Dank der neuen Verordnungen ist es jetzt wieder möglich, in Gottesdiensten die Masken abzunehmen. Lediglich beim Hinein- und Hinausgehen müssen sie getragen werden. Ansonsten gilt der Mindestabstand von anderthalb Metern. Deshalb bleibt vorerst jede zweite Bankreihe gesperrt. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren.

In der Lindauer Christuskirche wird der evangelische Gottesdienst am Sonntag, 5. Juli, um 9.45 Uhr gefeiert. Im Mittelpunkt steht der Auftrag Jesu an die Gemeinde und an den Einzelnen, das Böse mit Gutem zu überwinden.

Die Kinderkirche kann noch nicht stattfinden.

In St. Stepan beginnt der Gottesdienst um 11 Uhr. Er wird von Urlaubspfarrer C. Günther und Kantor Burkhard Pflomm gestaltet.